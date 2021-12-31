Пять лайфхаков, как быстро не опьянеть и проснуться после праздника бодрым 5 31.12.2021, 16:43

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Рекомендации дали специалисты.

Похмелье – состояние не самое приятное, поэтому избавиться от него хочется поскорее. На вопрос "Как пить и не пьянеть?" в сети есть множество ответов. "Апостроф" отыскал среди всего разнообразия самые проверенные и эффективные, и готовы ими поделиться.

Плотно поесть

Если употреблять алкоголь на голодный желудок, то это самый короткий путь к быстрому опьянению. Чтобы не допустить этого, подкрепитесь насыщенной углеводами пищей. Также можно выпить сладкий чай, поскольку он замедляет усвоение спиртных напитков.

"Встречать Новый год лучше не с пустым желудком, а за 2-3 часа немного поесть, без употребления алкоголя. Также не забывайте, что наша печень привыкла ночью отдыхать, а здесь такой стресс: и еда, и алкоголь. Особенно избегайте сладкого и жирного! Кроме того, перед застольем употреблять масло или сливочное масло, чтобы не пьянеть – это миф. Вы только нанесете двойной "удар" по поджелудочной железе", - пишет врач-невролог Евгений Скрипник.

Не стоит полагаться на активированный уголь

"Сорбенты тоже не помогут. Так что вариант есть много жирной пищи, запивать алкоголем и при этом закусывать активированным углем – не работает. Помните, хорошо отдохнуть можно и не травмировав свое общее состояние. Ешьте и пейте в удовольствие – но не насилуйте себя", - советует семейный врач Марина Сикорская.

Запивать алкоголь обычной водой

Вода – самый простой и эффективный способ нейтрализовать действие спиртного на организм. Вода без газа способна "разбивать" алкоголь в желудке и понизить таким образом градус.

"На столе должно быть много жидкости. Я говорю о минеральной воде без газа. Она позволит не допустить обезвоживания, и есть вероятность, что съедите из-за этого вы меньше. Компоты тоже можно, но минеральная вода на первом месте в списке", – также говорит Марина Сикорская.

Не смешивать алкогольные напитки

Пропустить пару рюмок коньяка, после чего дегустировать шампанское или вино – не самая удачная идея. Такие эксперименты приведут к быстрому опьянению, а также могут вызвать нежелательные последствия (рвоту, головокружение и т.д.).

"Смешивание газированных напитков (кола, пепси, спрайт) с алкогольными (виски, водка и т.п.) ускорит всасывание алкоголя, что приведет к быстрому опьянению! Относительно "повышения градуса" – это миф, и это вредно для организма!" – предупредил Евгений Скрипник.

Во время застолья больше двигаться

Не нужно несколько часов подряд сидеть за столом, наоборот, периодически вставайте и начинайте двигаться. Физическая активность – еще один способ эффективно справиться с опьянением и чувствовать себя хорошо на протяжении всего вечера.

Что делать, если на следующее утро похмелье все-таки наступило?

Для того, чтобы убрать похмелье, сначала восстановите баланс жидкости, ведь под действием спиртного организм начинает стремительно терять влагу. Отлично подойдет обычная вода без газа, растворы для регидратации (из аптеки, например), спортивные напитки‑изотоники, куриный бульон или сладкий чай.

Позавтракайте или пообедайте чем-то легким – еда наполнит вас энергией, и упадок сил будет ощущаться не так явно.

Хорошенько выспитесь, ведь похмелье точно нельзя назвать комфортным состоянием для человека. Иногда сон после похмелья может длиться до 24 часов – и это не самый плохой метод, чтобы поскорее избавиться от похмелья.

Марина Сикорская советует лечить похмелье следующими способами:

употреблять большое количество жидкости (вода, компот, компот, чай). Для того чтобы быстрее прошла интоксикация, организм быстрее восстановил свой баланс и не было обезвоживания.

Сделать себе "разгрузочный" день после застолья. Голодать не нужно, но пища должна быть легкой для усвоения.

Прогуляться на открытом воздухе. Легкие физические нагрузки помогут еще быстрее привести организм в порядок.

Не пить литрами рассол утром. Они не облегчат общее состояние, наоборот, могут ухудшить. За счет большого содержания соли данное средство "забирает" на себя воду и может привести к еще большему обезвоживанию.

"Утром употребляйте большое количество жидкости (вода, компот, узвар и др.). Если болит голова, выпейте аспирин, парацетамол, ибупрофен и померяйте артериальное давление! Рассол лучше не употреблять, он содержит много соли, что вызывает задержку жидкости в организме и повышает артериальное давление, нужно, наоборот, максимально вывести токсины из организма! На второй день рекомендую гулять на свежем воздухе, кататься на снежных горках, дышать свежим воздухом!" - резюмировал Евгений Скрипник.

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