Лукашенко перетасовал судей

Лукашенко перетасовал судей3
- 31.12.2021, 17:37
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И раздал им квалификационные классы.
В последний день уходящего 2021 года Лукашенко назначил и освободил от должностей несколько судей. Это предусмотрено специальным указом № 517, сообщает его пресс-служба.
Указ о назначении и освобождении судей еще не опубликован.
Как сообщает пресс-служба Лукашенко, Анжелику Козлову назначили председателем суда Минского района. От должности заместителя председателя и судьи экономического суда Минской области освобожден Роман Колбасов.
Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах.
Лукашенко также подписал указ № 518 «О присвоении квалификационных классов судьям».