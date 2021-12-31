Лукашенко перетасовал судей 3 31.12.2021, 17:37

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И раздал им квалификационные классы.

В последний день уходящего 2021 года Лукашенко назначил и освободил от должностей несколько судей. Это предусмотрено специальным указом № 517, сообщает его пресс-служба.

Указ о назначении и освобождении судей еще не опубликован.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, Анжелику Козлову назначили председателем суда Минского района. От должности заместителя председателя и судьи экономического суда Минской области освобожден Роман Колбасов.

Указом также назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и руководителей различных судов в регионах.

Лукашенко также подписал указ № 518 «О присвоении квалификационных классов судьям».

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