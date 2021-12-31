У бюджетников упали зарплаты 31.12.2021, 18:01

1,718

Какие получки у медиков и учителей.

У бюджетников в ноябре упали средние и реальные зарплаты, которые рассчитывают с поправкой на рост цен. Это следует из данных Белстата, передает zerkalo.io.

Как изменились зарплаты медиков и учителей

Средняя ноябрьская зарплата у бюджетников в ноябре составила 1 173,8 рубля (сумма до уплаты налогов), сообщает Белстат. Это на 4,3 рубля, или на 0,4% меньше, чем в октябре.

Средняя зарплата в здравоохранении упала до 1 374,8 рубля. Это почти на 51 рубль меньше, чем месяцем ранее. У врачей средние «получки» в прошлом месяце упали до 2 235,7 рубля (падение почти на 66 рублей), а у медсестер — до 1 415,7 рубля (снижение на 58 рублей).

В образовании «получки» в среднем выросли — до 992,9 рубля. Эта сумма почти на 13 рублей больше. Учителя в прошло месяце в среднем получали 1 192,4 рубля. Это на 16,3 рубля больше, чем в октябре.

Реальная зарплата в ноябре у бюджетников упала на 0,9% к октябрю. В здравоохранении она снизилась на 4,1% к октябрю, а в образовании выросла на 0,8%.

Напомним, в 2022 году в Беларуси планируют дважды поднять размер базовой ставки. Это предусмотрено прогнозом основных параметров социально-экономического развития на следующий год. К размеру базовой ставки привязаны зарплаты работников бюджетных организаций. Ее поднимут с 1 января — до 207 рубля, а когда планируется второе повышение, не сообщается.

На какие зарплаты наниматели ищут медиков и учителей

Для врачей-специалистов в общереспубликанском банке вакансий сейчас размещено 3145 предложений от нанимателей. Больше половины вакансий — на зарплату до 850 рублей (1631 вакансия). Обычно наниматели указывают в тексте сумму до уплаты налогов, по факту на руки получится меньше.

Для медицинских сестер размещено 2886 вакансий. Большинство из них — 2047 — на зарплату до 700 рублей.

Для учителей открыто 337 вакансий. Большинство из них — 291 — с получкой до 700 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».