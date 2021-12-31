Саакашвили впервые сообщил, что у него есть маленькая дочь 31.12.2021, 18:14

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И показал ее фото.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили 31 декабря сообщил в Facebook, что у него есть маленькая дочь, которую зовут Элис-Мария Саакашвили.

"В этом году первый год, когда на экране телевизора со сцены выступит самая маленькая участница новогоднего концерта телеканала Mtavari Arkhi Элис-Мария Саакашвили. Моя любимая девочка и младшая дочь", – написал он.

Саакашвили считает, что следующий год станет годом перемен, а чувствует он себя физически слабым, но "морально мужественным".

"Борьба за свободу Родины и достойное будущее нашего народа продолжается! Однако сегодня хочется отложить все на грядущей год", – добавил 54-летний политик.

Саакашвили не называет имя матери своей дочери, однако, как пишет "Интерфакс-Украина", это грузинская певица Софо Нижарадзе, которая в июне 2020 года родила от политика дочь.

Издание "Грузия Online" сообщило, что вместе с ребенком певица проживала в США, однако вернулась в Грузию в октябре, вскоре после задержания Саакашвили.

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