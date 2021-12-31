Лукашенко освободил от должности и уволил в запас генерал-майора Карева 31.12.2021, 18:26

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Александр Карев

На его должность назначен полковник Андрей Лукьянович.

Лукашенко освободил от должности и уволил в запас по возрасту генерал-майора Александра Карева. С 2014 года он был заместителем командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси.

На его должность назначен полковник Андрей Лукьянович. Он уроженец Сморгони. В 1992-м окончил в РФ Балашовское высшее военное авиационное училище. Сначала служил в России, а после удалось перевестись на родину. С 2012-го — командир авиабазы в Мачулищах. Участвовал в так называемом "Всебелорусском народном собрании".

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