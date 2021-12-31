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«Интерфакс-Запад» прекращает свою работу в Беларуси

  • 31.12.2021, 18:30
«Интерфакс-Запад» прекращает свою работу в Беларуси

Информагентство работало в Беларуси с 1994 года.

В связи с изменениями, внесенными в Закон о средствах массовой информации Республики Беларусь в мае 2021 года, информационное агентство «Интерфакс-Запад», единственным учредителем и владельцем которого является российское АО «Интерфакс», не имеет возможности продолжать осуществление своей деятельности в качестве СМИ.

– Мы работали на белорусском медиарынке с 1994 года, старались честно и интересно преподносить нашим читателям все происходящие в стране и за ее пределами новости, делились с вами аналитическими размышлениями и мнениями экспертов.

С 1 января мы вынуждены попрощаться, чтобы не нарушать правовое поле Республики Беларусь, - говорится в сообщении информагентства.

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