Тысячи токийцев в Новый год вышли на улицу вопреки отмене празднования 31.12.2021, 18:36

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Власти города второй год подряд отказались от празднования.

Тысячи жителей Токио пришли на перекресток Сибуя, где в допандемийные времена на специально установленных экранах традиционно проходил обратный отсчет последних секунд уходящего года, передает РБК.

Власти города второй год подряд отказались от празднования, мониторы остались выключенными. Но на Сибую все равно пришли тысячи людей.

После полуночи полиция стала рассеивать толпу и вытеснять их с перекрестка.

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