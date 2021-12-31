Казакевич: Лукашизм распадается, и этот процесс необратим 4 31.12.2021, 18:52

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Андрей Казакевич

Так, как раньше, уже точно не будет.

Директор института «Политическая сфера» Андрей Казакевич подвел политические итоги года Беларуси, передает «Наша Нива».

По мнению аналитика, в 2021-м году произошло окончательное разрушение политической модели, которая выстраивалась в Беларуси с 1996 года, и возвращение к прошлому политическому консенсусу уже невозможно.

«Когда говорят об устойчивости той или иной политической системы, главным образом подразумевается, что она не только жизнеспособна, но и может восстанавливаться после так называемых шоков или кризисов. Смотря на то, что с Беларусью происходит сегодня, есть все основания полагать, что тоталитарная система уже не сможет восстановиться, — считает Казакевич.

- Несмотря на кажущуюся твердость, она оказалась достаточно хрупкой и закончила свое существование».

По мнению эксперта, последние 25 лет политический курс Лукашенко не то, что не реформировался, а даже не переживал никаких косметических корректив, ведь даже дискуссии о реформах местного самоуправления, о включении оппозиции в представительные органы власти, заканчивались ничем.

«В 2020-м и 2021-м году с режимом произошли критические события, — считает Андрей Казакевич. — Разрушен политический консенсус. Нет больше условий, при которых люди были готовы признавать легитимность власти.

Плюс ко всему, полностью разрушен баланс внутри правящей элиты, организация политической системы, идейный и идеологический консенсус. В руинах находится модель внешней политики в том виде, в котором она существовала на протяжении двух десятилетий. И самое очевидное: из страны, которая всегда подчеркивала, что она не создает проблем для своих соседей, Беларусь превратилась в реальную региональную угрозу — для Литвы, Польши, Латвии и Украины».

В последнем в этом году выпуске на своем ютуб-канале Казакевич подробно остановился на главном, по его мнению, аспекте распада политической белорусской модели — на распаде политического консенсуса в обществе.

«Лукашенко пришел к власти, как популист. За счет этого он и победил в 1994 году. Очевидно, что наибольшую поддержку он получил в регионах, малых городах и сельской местности. Чего нельзя было сказать о Минске. Там большинства голосов он в 1994 году не имел. Ситуация стала меняться в середине нулевых. Прежде всего, это было связано с довольно успешным экономическим развитием Беларуси. Тогда Лукашенко получил значительную поддержку в больших городах, — считает эксперт. — Политический консенсус держался на том, что белорусы были уверены: большая часть населения страны поддерживает Лукашенко, а сам он — наиболее популярный и успешный политик в Беларуси».

По мнению Казакевича, сегодня такое восприятие власти Лукашенко оказалось полностью разрушенным. Власть перешла на другую модель управления, которая не предусматривает легитимности. Судьбоносной, по мнению аналитика, была фраза Лукашенко, сказанная им в 2020-м году: «Запомните вы и все, кто меня услышит: страну они не получат».

«Фактически этими словами Лукашенко сказал: «Не важно, как вы проголосуете, но смены власти не будет», — говорит Казакевич. — Полтора года Александр Лукашенко демонстрирует, что власть — это его собственность.

Второй очень важный момент: с самого начала своего правления Александр Лукашенко, будучи популистом, всегда чутко реагировал на общественные настроения. Таким образом он пытался соответствовать ожиданиям большинства, подыгрывал в риторике, в социальной и экономической политике. Но с начала 2021 года всем стало очевидно: больше власть не собирается подстраиваться под общественное настроение. Далее она намерена продвигать свои собственные интересы, исходя из личных пожеланий».

По мнению эксперта, новая стратегия Лукашенко-подминать общество под себя. По сути, свидетельства этого белорусы могли наблюдать весь 2021-й год, где мы наблюдали бесконечные политические репрессии, демонстративное нежелание признавать свои ошибки со стороны Лукашенко, его нежелание идти не то, что на диалог, но даже на минимальный компромисс с оппонентами.

Разрушительным аспектом эксперт считает разрушение правовых норм.

«Два последних десятилетия большинство граждан были уверены, что правовые нормы работают, и если их соблюдать, то серьезных проблем не будет. Причем эти правила обязывают не только граждан, но и саму власть, — говорит Андрей Казакевич. — События конца 2020 года и всего 2021-го доказали, что эта модель больше не актуальна.

Теперь право — это не что иное, как воля господствующего класса, и общество с этим обязано считаться. Никакими правовыми рамками власть больше не связана».

Заключительным элементом политического консенсуса, который, по мнению эксперта, был разрушен в 2021 году, он считает отношение к насилию. Казакевич акцентирует внимание на том, что насилие в отношении политических оппонентов режима было и раньше, но было ограничено во времени и масштабе. Сегодня же всем очевидно: насилие применяется массово и ничем не ограничено.

«Таким образом, политический контракт, оформившийся с 1996 года, разрушен и возвращения к нему не будет, — уверен Казакевич. Правда, на вопрос о том, каким будет дальнейший политический курс Беларуси, эксперт ответил: «Исходя из событий, которые сейчас происходят в стране, будущие очертания политической ситуации в Беларуси сложно обозначить даже примерно. Но так, как раньше, уж точно не будет».

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