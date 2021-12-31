Кулеба об агрессии РФ: Если Запад пошатнется, мы все равно будем себя защищать 4 31.12.2021, 19:02

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Дмитрий Кулеба

Фото: Reuters

Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии.

Украина продолжит защищаться от российской агрессии, даже если страны Запада не будут помогать Киеву. Об этом в Twitter 31 декабря заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина уже почти восемь лет защищается от продолжающейся российской агрессии. Несмотря на то, что не является членом НАТО. Мы способны защищаться. Если Запад пошатнется и выберет умиротворение, мы все равно будем защищать себя, свое право на существование и будущее", – подчеркнул Кулеба.

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