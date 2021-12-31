Россия вернула в Беларусь 6,5 тонн горбуши

Россия вернула в Беларусь 6,5 тонн горбуши2
- 31.12.2021, 19:20
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На части товара отсутствовала маркировка.
На российско-белорусской границе в деревне Долосцы Псковской области остановили для проверки автомобиль, который вез из Беларуси 6,5 тонн мороженой горбуши.
При проверке выяснилось, что данные в ветсертификате не совпадают с информацией, указанной на этикетках. Кроме того, на части товара отсутствовала маркировка. В результате рыбу вернули в Беларусь, сообщает Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора.