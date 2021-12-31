Пассажирка рейса в Рейкьявик просидела 5 часов в туалете самолета из-за позитивного теста на COVID

Пассажирка рейса в Рейкьявик просидела 5 часов в туалете самолета из-за позитивного теста на COVID4
- 31.12.2021, 19:29
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Школьная учительница ушла на добровольную самоизолюцию.
Американская школьная учительница провела пять часов в добровольной самоизоляции в туалете самолета после положительного результата теста на COVID-19 в полете.
Об этом пишет ВВС, сообщает "Европейская правда".
Мариса Фотео рассказала, что во время путешествия из Чикаго в Рейкьявик авиакомпанией Icelandair она почувствовала боль в горле.
Она сделала экспресс-тест, который у нее был с с собой, который подтвердил, что она инфицирована.
Пассажирка оставалась в туалете до конца полета, а бортпроводник обеспечивал ее едой и напитками.
Точно неизвестно, сдавала ли она тест на Covid-19 перед посадкой на рейс. "Это был безумный опыт. На рейсе было 150 человек, и я больше всего боялась передать вирус им", - сказала Фотео.
Фотео сказала, что по прибытии в Исландию ей пришлось изолироваться в отеле Красного Креста.