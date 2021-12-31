Миру нужно 26 часов, чтобы встретить Новый год
- 31.12.2021, 19:54
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В каких странах уже наступил 2022-й.
Несколько часов остается до того, как Новый 2022 год постучится в двери украинцев. А некоторые страны мира уже встретили Новый год. Всему миру для этого нужно в среднем 26 часов, поскольку существует 39 различных местных часов. Об этом сообщает издание CNN.
Первыми в мире встречают Новый год тихоокеанские островные государства Тонга, Самоа и Кирибати – когда 31 декабря на восточном побережье США еще 05.00, а по всемирному координированному времени 11.00 (за киевским временем это 12.00).
Следующей Новый год встречает Новая Зеландия – час спустя, пишет издание.
Американское Самоа, которое расположено всего в 101 миле (163 км) от Самоа, но в совершенно другом часовом поясе, должно подождать целый день, прежде чем войти в 2022 год.
CNN сообщает, что существует 39 различных местных часов, в том числе два, которые опережают всемирное координированное время более чем на 12 часов. Таким образом всему миру требуется 26 часов, чтобы вступить в Новый год.
05.00 по восточному времени Новый год уже встретили Самоа, Тонга и остров Кирибати
05.15 Острова Чатем в Новой Зеландии
06.00 Новая Зеландия
07.00 Восточная Россия
08.00 Большая часть Австралии
09.00 Австралийский штат Квинсленд в Австралии и шесть городов, включая Брисбен
09.30 Северный регион Австралии
10.00 Япония, Южная Корея
10.15 Западная Австралия
11.00 Китай, Филиппины
12.00 Большая часть Индонезии, Таиланд
12.30 Мьянма и Кокосовые острова
13.00 Бангладеш
13.15 Непал
13.30 Индия и Шри-Ланка
14.00 Пакистан
14.30 Афганистан
15.00 Азербайджан
15.30 Иран
16.00 Москва и еще 22 города России
17.00 Греция, Египет, Южная Африка, Румыния
18.00 Германия, Алжир, Италия, Бельгия, Франция
19.00 Великобритания, Португалия, Исландия
20.00 Кабо Верде
21.00 Южная Георгия и Сандвичевы острова
22.00 Большая часть Бразилии
22.30 Ньюфаундленд, Лабрадор
23.00 Некоторые регионы Канады
В субботу, 1 января 2022 года Новый год будут встречать:
00.00 Восточное побережье США, Куба
01.00 Центральные регионы США, Мексика
03.00 Тихоокеанский регион США
04.00 Аляска, Французская Полинезия
04.30 Маркизские острова
05.00 Гавайи
06.00 Американское Самоа