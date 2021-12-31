Миру нужно 26 часов, чтобы встретить Новый год 31.12.2021, 19:54

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В каких странах уже наступил 2022-й.

Несколько часов остается до того, как Новый 2022 год постучится в двери украинцев. А некоторые страны мира уже встретили Новый год. Всему миру для этого нужно в среднем 26 часов, поскольку существует 39 различных местных часов. Об этом сообщает издание CNN.

Первыми в мире встречают Новый год тихоокеанские островные государства Тонга, Самоа и Кирибати – когда 31 декабря на восточном побережье США еще 05.00, а по всемирному координированному времени 11.00 (за киевским временем это 12.00).

Следующей Новый год встречает Новая Зеландия – час спустя, пишет издание.

Американское Самоа, которое расположено всего в 101 миле (163 км) от Самоа, но в совершенно другом часовом поясе, должно подождать целый день, прежде чем войти в 2022 год.

CNN сообщает, что существует 39 различных местных часов, в том числе два, которые опережают всемирное координированное время более чем на 12 часов. Таким образом всему миру требуется 26 часов, чтобы вступить в Новый год.

05.00 по восточному времени Новый год уже встретили Самоа, Тонга и остров Кирибати

05.15 Острова Чатем в Новой Зеландии

06.00 Новая Зеландия

07.00 Восточная Россия

08.00 Большая часть Австралии

09.00 Австралийский штат Квинсленд в Австралии и шесть городов, включая Брисбен

09.30 Северный регион Австралии

10.00 Япония, Южная Корея

10.15 Западная Австралия

11.00 Китай, Филиппины

12.00 Большая часть Индонезии, Таиланд

12.30 Мьянма и Кокосовые острова

13.00 Бангладеш

13.15 Непал

13.30 Индия и Шри-Ланка

14.00 Пакистан

14.30 Афганистан

15.00 Азербайджан

15.30 Иран

16.00 Москва и еще 22 города России

17.00 Греция, Египет, Южная Африка, Румыния

18.00 Германия, Алжир, Италия, Бельгия, Франция

19.00 Великобритания, Португалия, Исландия

20.00 Кабо Верде

21.00 Южная Георгия и Сандвичевы острова

22.00 Большая часть Бразилии

22.30 Ньюфаундленд, Лабрадор

23.00 Некоторые регионы Канады

В субботу, 1 января 2022 года Новый год будут встречать:

00.00 Восточное побережье США, Куба

01.00 Центральные регионы США, Мексика

03.00 Тихоокеанский регион США

04.00 Аляска, Французская Полинезия

04.30 Маркизские острова

05.00 Гавайи

06.00 Американское Самоа

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