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Названы самые красивые елки Европы

  • 31.12.2021, 20:31
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Названы самые красивые елки Европы

В рейтинг попали украинская и польская елки.

Названы самые красивые елки Европы. Об этом сообщает Europe Best Destinations.

Украинская новогодняя елка оказалась в рейтинге между елками из Польши и Италии. Главная елка Украины, которая установлена на Софийской площади в Киеве, оказалась на 13 месте в списке.

Первое место среди европейских елок заняло новогоднее дерево на мальтийском острове Гоцо. На втором и третьем месте - елки из Страсбурга и Лиссабона.

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