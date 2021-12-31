Названы самые красивые елки Европы
- 31.12.2021, 20:31
- 1,646
В рейтинг попали украинская и польская елки.
Названы самые красивые елки Европы. Об этом сообщает Europe Best Destinations.
Украинская новогодняя елка оказалась в рейтинге между елками из Польши и Италии. Главная елка Украины, которая установлена на Софийской площади в Киеве, оказалась на 13 месте в списке.
Первое место среди европейских елок заняло новогоднее дерево на мальтийском острове Гоцо. На втором и третьем месте - елки из Страсбурга и Лиссабона.