Что почем на новогодней ярмарке в Минске? 1 31.12.2021, 20:46

Цены и график работы.

Ноги месят грязную кашу, в голове винегрет, а по венам течет майонез. В общем, обычное новогоднее состояние белоруса. Но если вдруг вы сегодня найдете в себе силы выйти из-за праздничного стола, можно сходить на новогоднюю ярмарку за настроением. Журналисты «Онлайнера» нашли в себе силы и сходили посмотреть, что почем.

«Калядны кiрмаш» на Октябрьской площади в Минске начал работать две недели назад, 17 декабря. В стеклянных торговых павильонах а-ля «пчелиные соты» продается еда, напитки и сувениры. Правда, там можно купить продукцию только госпредприятий — универмаги ЦУМ, ГУМ и «Беларусь» и всякое такое.

У ярмарки такой график работы:

31 декабря с 12:00 и до 4:00 1 января;

1—14 января — с 17:00 до 20:00.

Этот островок может похвастаться разве что самой большой елкой. В целом же место можно назвать масляным раем для самых неизбалованных. В маленьких павильонах едва вмещается три человека, а из ассортимента — жирный шашлык, салаты, сало, сладкие булки, беляши, бутерброды, глинтвейн из белорусского вина и сувениры, щедро посыпанные блестками.

Вегетарианцам и адептам ЗОЖ здесь явно ловить нечего. Но и цены на главной площади меньше, чем в любой из заводских столовок на окраине Жабинки. Чаще всего здесь можно заметить людей в возрасте и женщин и мужчин, уставших то ли после тяжелого рабочего дня, то ли после полулитра коньяка.

— Мы сюда скорее за атмосферой пришли, — рассказывает пенсионерка Лариса Ивановна. — Мой муж умер, детей у нас не было, поэтому вот с соседкой вышли в люди, что называется, чаю попить. К этой еде с моим панкреатитом даже подойти страшно.

Вторую крупную ярмарку можно найти у Дворца спорта. Она работает по идентичному расписанию. Здесь можно найти сувениры, еду и напитки от частников. Меню поинтереснее: кроме нажористых шашлыков с майонезом, есть и деликатесы — жареные улитки, каштаны и трдельники.

Что можно сразу сказать: здесь неплохой глинтвейн. Да, дома вы приготовите лучше и вкуснее, но это не плодово-ягодная жижка с ярмарки на Октябрьской, и не сладкий алкогольный сироп с типичной европейской ярмарки. Продавцы говорят, варят его сами из молдавского вина, сахара и специй. Так что в целом зачет.

Из зачетных закусок — хрустящие драники, улитки и вареная кукуруза. Есть забавные сувениры и елочные игрушки. Но за качество и платить придется больше.

— Я каждый год прихожу за глинтвейном и стеклянными игрушками, сделала сама себе традицию. Покупаю самые маленькие — шишку, огурчик или кукурузу, потому что у меня елка в общежитии крошечная, — рассказывает студентка Ирина. — Помню, в прошлом году они стоили по 3 рубля, теперь — по 4. Но кого этим удивишь — у нас вообще ничего не дешевеет.

Продавцы также говорят, что цены за год подросли: «А что вы хотели, все дорожает!» За год кукуруза подорожала с 3 рублей до 4,5 за початок, глинтвейн — с 3,5 до 5 рублей, а картофель фри — с 2 до 3 рублей.

Семья с трдельниками в руках и двумя четырехлетками-непоседами тоже пришла за атмосферой.

— Эта пандемия и удаленка так доконали, что уже невозможно сидеть дома, — говорит Игорь. — Хочется выбраться хоть куда-то. А когда работаешь из дома с детьми, так вообще караул! Поэтому каждый вечер мы выходим из дома на прогулки хоть на час. На ярмарке в первый раз: честно говоря, ожидали большего — больше людей, огоньков, веселья. Иллюминация детям нравится и сладости, а мы праздничного настроения уже не ждем — не та обстановка вокруг. Наверное, поэтому и остальные люди все такие унылые вокруг.

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