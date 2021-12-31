Екатерина Снытина: Мы с белорусами и сами всего добьемся 31.12.2021, 21:09

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Екатерина Снытина

Именитая баскетболистка написала письмо Деду Морозу.

Баскетболистка Екатерина Снытина написала письмо Деду Морозу.

– Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Катя, мне 36 годиков. Я живу сейчас в Турции и немного в Литве, но хотелось бы – в Беларуси. В этом году я отказалась играть за национальную баскетбольную команду своей страны, потому что не хочу представлять режим на международной арене. Также я познакомилась с огромным количеством замечательных белорусов онлайн и офлайн и старалась их обнимать и поддерживать при каждой возможности. В общем вела себя хорошо, по совести: различала добро и зло, белое и черное.

Спасибо большое за прошлогодние подарки: новые цели в жизни, новых друзей и новые приоритеты. Я знаю, что ты можешь исполнить любое желание, поэтому в этом году я бы хотела попросить свободу политзаключенным и честные выборы в Беларуси – очень надо, дорогой Дедушка Мороз. Но если ты занят – ничего, мы с белорусами и сами всего добьемся. С Новым годом тебя, Дедушка Мороз! Желаю крепкого здоровья и отличного настроения.

P.S. Будь осторожен, пролетая над Беларусью – держись ниже радаров.

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