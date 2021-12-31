С 22 часов в Минске перекроют дорогу на Октябрьской площади 3 31.12.2021, 21:36

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Дорога будет перекрыта в связи с проведением праздничных мероприятий.

В своем телеграм-канале ГАИ Минска сообщает, что «в связи с проведением праздничных мероприятий сегодня с 22 будет ограничено движение транспорта по улице Энгельса на участке от проспекта Независимости до улицы Интернациональной». Заблаговременно выбирайте маршрут движения.

Так как сегодня Новый год, напомним: пьяным за руль нельзя. «Я выпил только один бокал шампанского» или «надышали в лифте» — не прокатит. Лучше на санках или по двойному тарифу на такси, чем загубить свою или чужую жизнь на праздник, пишет «Онлайнер».

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