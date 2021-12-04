Байден отверг «красные линии» Путина

Байден отверг «красные линии» Путина1
- 4.12.2021, 8:48
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Президент США предупредил Кремль о «долгом разговоре».
Президент США Джо Байден сообщил, что надеется провести с российским коллегой Владимиром Путиным «долгий разговор». При этом он отверг «красные линии» Москвы.
Об этом сообщает CNN.
«Мы давно знаем о действиях России. Я рассчитываю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», – сказал Байден.
Главу государства попросили прокомментировать заявления о том, что Москва считает «красными линиями», в частности, дальнейшее приближение инфраструктуры НАТО к российским границам и размещение на территории Украины ударных комплексов.
«Я не признаю ничью «красную линию», - сказал Байден.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен отверг «красные линии» России по отношению к НАТО. По его словам, Альянс не намерен совершать агрессивные действия в отношении России.
Советник Кремля, председатель правления Совета по иностранным делам России Федор Лукьянов заявил, что Россия нападет на Украину, если она присоединится к НАТО.
В расследовании Conflict Intelligence Team ( CIT), которое было опубликовано 24 ноября, сказано, что Россия свозит к границе Украины войска и технику «в настораживающем количестве». Эксперты считают, что Россия может напасть на Украину не раньше 2022 года.