Сокращения коснулись даже Верховного суда: новая информация о массовых увольнениях в Беларуси 14 4.12.2021, 10:41

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Из-за нехватки персонала могут возникнуть сбои в работе БЖД.

Читатели телеграм-канала «Беларусь головного мозга» сообщили новые факты о массовых увольнениях в стране, которые власти проводят под видом «оптимизации» с целью продажи ключевых предприятий за бесценок российскому олигархату.

«В «Пружанских электрических сетях» список из 25 человек на непродление контрактов».

«В «Белоруснефти» проходят массовые «чистки» после прихода замгендиректора по кадрам Ткачева».

«На «БелАЗе» недавно заставили написать по собственному или найдут за что по статье уволить, лично знаю пятерых людей (но их больше)».

«Есть информация об увольнениях в Копыльских райиполкоме и ЖКХ, голосовавших не за Лукашенко».

«По меньшей мере 12 человек были уволены из Верховного суда, которые подписались за Бабарико, а также кто засветился через прослушку как нелояльный. Кто не согласился писать по собственному желанию, уволили по статье».

«Идет «чистка» в Дзержинском райисполкоме. Увольняют по собственному желанию за пару часов».

«Совсем недавно списки пришли в «Госстандарт». В списках те, кто сидел, имеет административную статью, кого пробили по телефону, кто подписался за альтернативных кандидатов. Пока всех вызывают на профилактические беседы, люди пишут объяснительные на тему «Как ты мог?». Дальнейший ход событий пока непонятен».

«В «БелЖД» тоже прошла кадровая «чистка». Работников локомотивных бригад и так мало, многие увольняются по окончанию контракта. Но видимо сверху нет разницы, как будут выполнять график движения поездов при таком дефиците кадров».

«На «БелОМО» тоже пришли списки, 40 — уволить и 100 — не продлевать контракты. Но увольняя людей, некоторым предлагают работать по договору подряда».

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