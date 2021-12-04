МИД Чехии разъяснил поверенной в делах Беларуси причины депортации Базанова 2 4.12.2021, 9:22

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Лукашенковского дипломата вызвали «на ковер».

Заместитель министра иностранных дел Чехии Ян Когоут вызвал в МИД поверенную в делах дипломатического представительства Беларуси Ольгу Филимончик для разъяснения обстоятельств депортации председателя ассоциации «Белорусская федерация футбола» Владимира Базанова. Об этом сообщает Радио «Прага».

С учетом дипломатического протокола, подробности встречи МИД Чехии не сообщает.

Ян Когоут также сообщил Ольге Филимончик о беспокойстве, которое вызывает ситуация в Беларуси, где продолжаются «недопустимые репрессии в отношении обычных людей, представителей оппозиции и независимых СМИ», а также «искусственно созданная волна мигрантов на границе с ЕС, за которую Беларусь несет полную ответственность».

Напомним, 30 ноября чешская полиция задержала председателя Белорусской федерации футбола Владимира Базанова и его жену. Официальной причиной стало нарушение карантинных мер. 1 декабря пара получила предписание покинуть Чехию и уехала из страны.

Ранее министр иностранных дел Чешской Республики Якуб Кулганек сообщил, что Владимиру Базанову «нечего делать в стране, так как он включен в санкционный список наших союзников».

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