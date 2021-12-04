Турция передает Украине крупную партию Bayraktar

Турция передает Украине крупную партию Bayraktar5
- 4.12.2021, 9:32
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Анкара в этом раз поставит Киеву в четыре раза больше ударных дронов.
В ближайшее время Турция поставит в Украину еще 24 ударных беспилотника Bayraktar. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Ссылаясь на источники в турецком правительстве и руководстве компании-производителе ударных дронов Bayraktar, издание отмечает, что Киев ранее получил "значительно больше Bayraktar, чем сообщали официальные источники".
Кроме того, по данным агентства, Турция подписала соглашение с Украиной по строительству космических ракет типа Зенит-2, что, как указано, "может помочь стране в разработке баллистических снарядов".
Напомним, в ноябре 2018 года Украина заключила соглашение о закупке в Турции шести беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на сумму 69 миллионов долларов. Впервые дроны были применены на Донбассе 26 октября этого года.
Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом упомянул применение в зоне ООС беспилотников Bayraktar, назвав это "провокационной активностью" украинской армии.