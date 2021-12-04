Турция передает Украине крупную партию Bayraktar 5 4.12.2021, 9:32

8,504

Анкара в этом раз поставит Киеву в четыре раза больше ударных дронов.

В ближайшее время Турция поставит в Украину еще 24 ударных беспилотника Bayraktar. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ссылаясь на источники в турецком правительстве и руководстве компании-производителе ударных дронов Bayraktar, издание отмечает, что Киев ранее получил "значительно больше Bayraktar, чем сообщали официальные источники".

Кроме того, по данным агентства, Турция подписала соглашение с Украиной по строительству космических ракет типа Зенит-2, что, как указано, "может помочь стране в разработке баллистических снарядов".

Напомним, в ноябре 2018 года Украина заключила соглашение о закупке в Турции шести беспилотных летательных аппаратов Bayraktar на сумму 69 миллионов долларов. Впервые дроны были применены на Донбассе 26 октября этого года.

Президент России Владимир Путин в ходе сегодняшнего телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом упомянул применение в зоне ООС беспилотников Bayraktar, назвав это "провокационной активностью" украинской армии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».