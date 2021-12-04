Как Басков, Чиж и Тетерин одаривали Лукашенко дорогими авто 8 4.12.2021, 9:48

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Всего диктатору передали 31 транспортное средство общей стоимостью более $6 миллионов.

Из базы АИС ГАИ-Центр, взломанной киберпартизанами, утекли сведения о взятках дорогими машинами, которые давались Лукашенко за последние пять лет.

В основном, автопарк числится на балансе Службы безопасности Лукашенко – структуры, щедро поставляющей в отечественный спорт руководящие кадры.

Всего «добрые люди» безвозмездно передали Лукашенко 31 транспортное средство общей стоимостью более 6 миллионов долларов.

И среди дарителей также есть люди, так или иначе связанные со спортом Беларуси, пишет «Трибуна».

Бизнесмен Юрий Чиж, ныне неугодный режиму и уже полгода пребывающий в заключении экс-владелец минского «Динамо», в лучшие времена по доброте душевной подарил бывшему главе Национального олимпийского комитета два автомобиля.

Роллс Ройс Фантом (стоимость – 500 тысяч долларов).

Раритетная Пантера Калиста (стоимость больше 20 тысяч долларов).

Роллс Ройс Сильвер, подаренный экс-главой теннисной федерации и большим любителем собирать арбузы Сергеем Тетериным (стоимость не менее 225 тысяч долларов).

Сразу стоит отметить, что подарок Тетерин, не так давно уступивший место во главе белoрусского тенниса гандболисту Сергею Рутенко, делал не на последние. Рядом с Лукашенко тренер вдруг вырос в крупного успешного бизнесмена.

Давний друг Лукашенко из тенниса построил бизнес-империю за считанные годы – теперь ему дали элитную землю напротив дворца

Подарок нынешнего сенатора и бывшего председателя Беларусской федерации хоккея Дмитрия Баскова хоть и скромен на фоне единомышленников, но оригинален: раритетный ГАЗ-20 (стоимость примерно 50 тысяч долларов).

Среди дарителей оказался и директор торгового дома БАТЭ 32-летний Василий Савин. Он передал в пользование режиму Багги Бомбардир, (стоимостью – 20 тысяч долларов).

Если что, ООО ТД БАТЭ является официальным представителем ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» в России. В честь этого же завода назван самый успешный клуб в истории белфутбола.

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