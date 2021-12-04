Разговор рабочего с отцом-ябатькой 10 4.12.2021, 10:13

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Белорус доходчиво объяснил старшему поколению, почему перемены неизбежны.

Один из участников Белорусского объединения рабочих (БОР) поделился историей разговора с отцом-ябатькой, в котором доходчиво объяснил старшему поколению, почему мы за перемены.

Папа рабочего:

- Вот, смотри, что умный человек говорит.

Рабочий:

- Я никогда не говорил, что то, что происходило в Беларуси - это не цветная революция. Я даже могу полностью согласиться, что она финансировалась из-за границы. Пусть даже ее финансировали из США, ради бога, я не против, я за. Если выбирать, кто финансирует власть, я выберу запад (Европа, США), а не Россию. Сейчас реальность такова, что нашу власть финансирует Россия, и наша власть не может эффективно использовать это финансирование, уровень жизни падает с 2010 года и будет продолжать падать дальше. В Европе, США, Польше, Латвии, Эстонии, Литве, даже в Украине уровень жизни растет, а в Беларуси он падает.

Вы с мамой говорите что в Литве, в Польше все куплено Америкой и что у них нет своих денег, но в Беларуси все куплено Россией. И у нас тоже нет своих денег. Но Литва и Польша эффективно используют выделенные деньги, а Беларусь нет.

Я предприниматель, эта власть с 2010 года только ухудшает мои условия деятельности, я не могу быть уверенным, что за мной завтра не придут за какую-то мелкую провинность. Я против Лукашенко и всей его системы начиная с 2007, и если в 2020 году выпал шанс что-то поменять я с радостью его использовал.

Сама Россия в разы эффективнее использует финансирование запада, США и Китая по сравнению с Беларусью, а там огромное количество кредитов извне. Какой бы ни был Путин диктатор, но для бизнеса он создал неплохие условия, в сравнении с Лукашенко. Российские условия для бизнеса и в подметки не годятся тем условиям, которые созданы в Польше, Литве или Чехии.

У нас страной управляют силовики, а не гражданское общество. Вот это и плохо. При Лукашенко никогда не будет развитой частной собственности. Потому что частник — это свободный от власти человек, это не раб, который сидит на заводе за свои 600-1000 рублей и боится что-то лишнее сказать, потому что его уволят и он останется и без этих 600 рублей.

Прошли выборы. Кто выиграл выборы — неизвестно. Так как Лукашенко со своей хунтой полностью помешал честно посчитать результаты. Думаю, ты это тоже знаешь, это знают все кроме нашей мамы, которая по какой-то непонятной причине искренне верит что он выиграл выборы. Я же с КГБ-шником одним (действующим) разговаривал, даже он подтвердил этот факт. Но суть не в этом. Я не уверен, что победил Лукашенко, я также не уверен, что он проиграл. Я не уверен, что победила Тихановская, я также не уверен, что она проиграла.

Тихановская финансируется западом (исходя из слов Лукашенко и его хунты), Лукашенко финансируется Россией (1.5 млрд $ кредита, который выделил Путин, уверен что у Лукашенко есть куча способов перевести эти деньги на свои нужны).

Кто прав, кто виноват из этих двух человек — каждый пусть судит сам.

Я поддерживаю Тихановскую, Цепкало, Бабарико, Латушко и многих других, всех, кто против Лукашенко и его хунты. И что бы не говорили политологи, пусть они трижды будут умнейшими людьми, если они поддерживают Лукашенко и его власть, я буду критиковать то, что они говорят и то, что они делают.

У Лукашенко был шанс с 2010 года доказать, что он хороший управленец, он этого не сделал, в отличие от Бабарико и Цепкало. Бабарико смог создать крупнейший коммерческий не государственный банк. Цепкало смог создать парк высоких технологий и привлечь в него кучу иностранных компаний, и обеспечить огромную долю валютной выручки.

У Лукашенко на этих выборах даже программы не было, его программа – это: «В Беларуси все хорошо, давайте так и оставим».

Но я, как и многие белорусы не хотим оставлять, как есть. Я не хочу из своих налогов содержать кучу убыточных заводов нашей власти, я не хочу из своих налогов содержать кучу убыточных проектов, я хочу принимать решение в управлении страной, я хочу выбирать депутатов, которые будут представлять мои интересы, а не поддакивать Лукашенко и делать то, что он говорит. Я не хочу бояться, что меня оштрафуют за то, что я не вовремя выплатил ЗП, потому что госпредприятие вовремя со мной не рассчиталось, я не хочу чтобы меня посадили за то, что я где-то не доплатил налоги.

Именно по этой причине, если выбирать между тем, по какому пути идти Беларуси, я выберу не Российский путь, а западный. А если для этого нужна цветная или гибридная революция, которую будет финансировать запад, я буду только за и всегда буду поддерживать этот путь.

Ты же не забывай, что я сам являюсь участником этой гибридной (цветной) революции.

Лукашенко не представляет моих интересов ни во внутренней, ни во внешней политике. А парламент — тем более!

И, в конце концов, что такое попытка госпереворота после выборов? Это когда проигравший кандидат силой пытается захватить власть и отстранить выигравшего кандидата. Но в нашем случае в 2020 я не понял, кто выиграл. Соответственно, не могу понять: это Тихановская со своей командой пыталась совершить госпереворот, или Лукашенко силой захватил власть.

Допустим, для мамы и тебя то, что Лукашенко остался у власти это хорошо, это ваш кандидат вы переданы ему, вы считаете, что он все делает правильно и т.д. Но для меня Лукашенко — это человек, которые больше не должен управлять Беларусью, он — это прошлый век. Наше белорусское общество более прогрессивное, чем этот динозавр.

И вот тут получается обычная ситуация: раскол в обществе. Одна часть хочет, вторая нет. Даже просто взять нашу семью. Ты и мама за Лукашенко. Я и вся младшая часть семьи – против. Соотношение 2 к 5. И так в большинстве семей. И получается, теперь меньшинство при помощи силовиков удерживает власть Лукашенко.

Но именно большинство приносит основную часть дохода государству. И у этого большинства сейчас депрессия. Они не хотят работать, они не хотят покупать дорогие вещи, они не берут кредиты, они забирают деньги из банков и покупают валюту. Большинство не хочет развивать свой бизнес...

Поговори с двумя-тремя владельцами частных магазинов, если ты считаешь, что все преувеличиваю.

Теперь в даже в нашем маленьком провинциальном городишке с госпредприятий увольняют неугодных!

Я только 5 человек знаю. Им приходят списки из КГБ, кого нужно уволить.

Папа рабочего:

- Думать, накручивать себя, а результат какой? Возмущаться можно, а повлиять — нет. Так что живи, береги здоровье и работай. Выхода нет. Когда-то будут перемены, но не сейчас.

Рабочий:

- Я являюсь одним из тех, кто может на все это повлиять.

Сегодня все структуры образуются в подполье. А в век IT подполье организовать гораздо проще, особенно, когда по другую сторону хороших IT-шников не осталось.

А то, что можно сегодня без опасности для себя, так это оставлять жалобы на работу госструктур: нет воды, не горит освещение, не вывозят мусор, ямы на дороге, мост обсыпался. Есть электронное обращение на сайте райсполкомов. Можно вынимать свои деньги из банков. Можно требовать качественной медицины, раз уж она у нас бесплатная. Можно много чего… было бы желание.

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