Кремль повышает ставки: как остановить Путина 7 4.12.2021, 10:21

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У администрации Байдена — хороший старт в сотрудничестве с Европой.

Барабаны войны бьют в Европе. Второй раз за этот год Москва сконцентрировала около 100 тысяч военнослужащих и военную технику на границе с Украиной. Администрация Байдена считает, что существует реальная вероятность того, что президент России Владимир Путин может принять решение о новом вторжении в Украину в ближайшие 2−3 месяца, несмотря на большие расходы, которые при этом понесет Москва.

Мы не можем четко предсказать, что Москва нападет, поскольку это может быть тщательно продуманным блефом, но Кремль занял позицию для нанесения удара, и риторические атаки Путина на Украину и НАТО послужат оправданием, которое Кремль может использовать для начала военных действий.

Путин может надеяться напугать Запад без применения силы, чтобы тот уменьшил свою поддержку Украины, и убедить украинское руководство в том, что они должны отказаться от своих мечтаний о евроатлантической интеграции и принять диктат России. Действительно, российский президент может надеяться, что западные лидеры убедят Киев принять условия России на будущих переговорах, точно так же, как они убедили Украину не использовать свои слабые на тот момент вооруженные силы для борьбы с захватом Крыма Москвой в 2014 году.

Путин повысил ставки, проведя новую красную черту в дополнение к своему давнему сопротивлению членству Украины в НАТО. В последние недели Путин заявил, что военное присутствие НАТО в Украине, а также подготовка и вооружение союзниками украинской армии равносильны де-факто военной интеграции Украины в Североатлантический союз и поэтому являются неприемлемой угрозой для России.

Более того, помимо предполагаемых опасений Путина по поводу безопасности, Украина является для него глубоко эмоциональной проблемой. Его заявления и псевдоисторические труды ясно показывают, что он возмущен независимостью Украины, он ставит под сомнение ее легитимность как суверенного государства, оспаривает существование украинцев как отдельного народа и возмущен отказом Киева признать гегемонию России. Он выдвинул новые территориальные претензии к Украине, утверждая, что советские лидеры «отняли» у России ее исторические земли.

Путин может чувствовать, что, несмотря на высокую цену вторжения, у него нет другого выбора, кроме как пойти ва-банк, поскольку дальнейшее промедление может гарантировать, что Россия навсегда потеряет Украину. Это не только вопрос военной безопасности; Путин может опасаться, что украинская демократия, верховенство закона и связанное с этим процветание, если украинцы смогут этого добиться, своим примером будут угрожать путинизму в России.

Лучший способ сдержать Москву — четко обозначить цену такого удара, предлагая Путину дипломатический выход. У администрации Байдена хороший старт в коммуникациях с Москвой и сотрудничестве с Европой. Соединенные Штаты, НАТО и ЕС, чтобы способны отговорить Москву от эскалации конфликта и в конечном итоге убедить Путина искать разумное политическое решение).

Дэниел Фрид, «Новое время»

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