«Списки спускает КГБ» 8 4.12.2021, 10:07

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Белорусы сообщают о новых увольнениях по всей стране.

Политически мотивированные увольнения в Беларуси давно вошли в практику трудовых отношений. Только после протестов в 2020 году они приобрели небывалый масштаб. Контракты могут не продлить не только с теми, кто был осужден по «политической» административной статье, но и с людьми, которые «не так» ведут себя в социальных сетях или просто отдали в свое время подпись в поддержку альтернативного кандидата в президенты.

О таких случаях «Нашей Ниве» сообщили десятки белорусов из разных уголков страны.

«Гомсельмаш»: свежих вакансий — более сотни

Дмитрий работал на «Гомсельмаше» в кузнечном цехе. Его отстранили от работы в ноябре, хотя у Дмитрия был действующий контракт до 31 декабря. В августе 2020 года его задерживали на митинге в Гомеле, он считает, что это и стало основной причиной для прощания.

«Насколько я знаю, в нашем цеху от работы отстранили 13 человек: штамповщика, двух фрезеровщиков, сварщика одного, двух слесарей, мастеров. В большинства — большой стаж», — говорит мужчина.

Сам он сейчас собирается работать в Польше и хочет перетянуть туда лучших, рукастых коллег.

На предприятии с нами отказались разговаривать. Но, судя по вакансиям, кадровый голод там наблюдается: ищут желающих и на позиции машиниста, и на фрезеровщиков, токарей, слесарей и многих других. Актуальны более сотни вакансий.

БГУ: «Даже просто известным своей позицией предлагают уволиться»

В Свободном профсоюзе сотрудников БГУ нам рассказали, что в БГУ ходят списки на увольнение с «неблагонадежными гражданами». Туда попали те, кто задерживался по статье 23.34 (действующий 24.23 КоАП), активисты профсоюза и просто «подозрительные» сотрудники. Среди них и те, кто отдавал подпись за альтернативных кандидатов в президенты, члены инициативной группы Виктора Бабарико.

«Таким сотрудникам или даже просто известным своей позицией предлагают уволиться. Списки на увольнение якобы спускает КГБ: один человек видел такой список в руках своего начальника. Нам пока известно о 12 случаях увольнения в различных подразделениях БГУ.

Руководство предлагает увольняться по соглашению сторон, и тогда характеристика будет хорошая. Или «будем увольнять по статье и с плохой характеристикой». Преподавателей, кстати, пока не трогают — видимо, надо закрыть сессию», — рассказали в профсоюзе.

К сожалению, этим самым списком на увольнение с нами поделиться никто не смог. Проректор по безопасности и кадрам БГУ Ярослав Черкасский, который, как считается, мог заниматься этим вопросом, перенаправил нас в пресс-службу БГУ. Там, в свою очередь, лаконично сообщили: «Все кадровые вопросы не выходят за пределы нормативно-законодательной базы».

Брестская судмедэкспертиза: «Люди сами ушли»

Как нам анонимно сообщил один из читателей и по совместительству бывший сотрудник комитета судебных экспертиз, волна увольнений в их структуре прошла в начале ноября.

«Попросили» написать заявления на увольнение около 14 экспертов. Преимущественно медиков. Так уволились судебно-врачебный эксперт, два эксперта-медика из отдела общих экспертиз, эксперт-биолог, эксперт-психиатр, судмедэксперт из Дрогичина, водитель из Кобринского межрайонного отдела, эксперт-химик из Пинска.

Сейчас увольняется эксперт-медик из Малориты. За что, напрямую никто не говорит. Просто просят написать заявление по соглашению сторон, иначе угрожают, что подключат КГБ и тогда, возможно, не просто уволят, но и возбудят уголовное дело», — рассказал экс-сотрудник.

Судебно-врачебный эксперт, о котором говорит наш собеседник, действительно больше не работает в комитете судебных экспертиз по Брестской области. На вопрос, почему он и еще десяток экспертов были уволены, нам там коротко ответили: «Люди сами ушли». Почему — «неизвестно».

Бывший сотрудник комитета также сообщил, что замену уволенным еще не нашли: якобы нагрузку перераспределяют между теми, кто остался. В комитете подтвердили: набор кадров ведется.

Руководство «Могилевлифтмаша»: «Увольнения — это полная чушь»

Оптимизация кадров идет и на «Могилевлифтмаше». Как нам сообщили сотрудники, не продлевают контракт тем, у кого он должен закончиться в ближайшее время.

Причем речь идет не о рядовых специалистах, а об инженерах-конструкторах с солидным стажем, например, и начальниках бюро.

«Единственное объяснение такого поведения руководства-пробирать тех, кто отдал свою подпись за демократических кандидатов на выборах 2020 года», — комментирует один из сотрудников.

Заместитель генерального директора по идеологической работе и социальным вопросам Николай Михаленя, правда, все это отрицает. «Это полная чушь», — сказал он и бросил трубку.

Институт метрологии: «Не является предметом для дискуссии»

Подобный ответ мы получили в институте метрологии. «Не соответствует действительности и не является предметом для дискуссии. До свидания», — прокомментировал директор Валерий Гуревич.

Вместе с тем один из бывших сотрудников, поддерживающий связь с сегодняшним коллективом, утверждает, что с весны в институте было уволено около 60 человек.

«Якобы пришли списки вычисленных по биллингу: людей вызывают к руководству и просят объяснять, почему они находились в местах протестов. На улице в итоге оказываются уникальные специалисты, которым нет замены, — говорит бывший сотрудник. — Ученые-хранители национальных эталонов. Замену таким кадрам готовят годами, но чаще всего ее просто нет. Часть работы заткнули бывшими студентами на распределении, но это просто прикрытие пустоты».

Также «Нашей Ниве» сообщили о точечных политически мотивированных увольнениях в столичных детских садах Управления образования Советского района, на предприятии «Белэнергосетьпроект», «Минскводоканал», в Каменецком райисполкоме и Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате, Национальном институте образования, Центре дополнительного образования в Белоозерске, в некоторых больницах.

Неофициальные причины все те же — задержания за участие в протестах, подписи в поддержку альтернативных кандидатов на выборах, а также подписание петиций с критикой действий власти, контент с национальными символами в социальных сетях.

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