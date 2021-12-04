Усиленные патрули передвигаются, как призраки: польские военные показали, что происходило ночью на границе с Беларусью
- 4.12.2021, 10:56
- 3,474
Видеофакт.
Министерство национальной обороны Польши показало, как работают усиленные патрули польских военных ночью на границе с Беларусью.
«Скоординированные действия силовых ведомств обеспечивают безопасность не только Польши, но и остальных государств Европейского союза и Североатлантического альянса», — написало Минобороны Польши.
Своим видео поделились и польски силы территориальной обороны. Патрули резервистов передвигаются в темноте, как призраки, обследуя подозрительные участки местности.
Skoordynowane działania służb mundurowych, w tym #WojskoPolskie na 🇵🇱-🇧🇾 #granica zapewniają bezpieczeństwo nie tylko Polsce, ale również pozostałym państwom Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. pic.twitter.com/9Ru5gdRbBB— Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 3, 2021
Za nami kolejna noc na patrolowaniu strefy nadgranicznej.— Terytorialsi - Zawsze gotowi, zawsze blisko! (@terytorialsi) December 3, 2021
Od 90 dni wspieramy @Straz_Graniczna w ramach operacji #SilneWsparcie. #Terytorialsi #Poland #BelarusBorder #migrants pic.twitter.com/rLUEq4BwdI
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.
1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.