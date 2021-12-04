Усиленные патрули передвигаются, как призраки: польские военные показали, что происходило ночью на границе с Беларусью 4.12.2021, 10:56

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Видеофакт.

Министерство национальной обороны Польши показало, как работают усиленные патрули польских военных ночью на границе с Беларусью.

«Скоординированные действия силовых ведомств обеспечивают безопасность не только Польши, но и остальных государств Европейского союза и Североатлантического альянса», — написало Минобороны Польши.

Своим видео поделились и польски силы территориальной обороны. Патрули резервистов передвигаются в темноте, как призраки, обследуя подозрительные участки местности.

Skoordynowane działania służb mundurowych, w tym #WojskoPolskie na 🇵🇱-🇧🇾 #granica zapewniają bezpieczeństwo nie tylko Polsce, ale również pozostałym państwom Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. pic.twitter.com/9Ru5gdRbBB — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) December 3, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.