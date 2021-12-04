Эксперты ВОЗ рассказали, как человечеству победить штамм «Омикрон» 4.12.2021, 11:09

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Все страны призвали усилить кампании по вакцинации против коронавируса.

Специалисты ВОЗ призвали страны усилить кампании по вакцинации против коронавируса. Именно таким образом человечество сможет победить недавно обнаруженный штамм Омикрон.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По словам экспертов, более строгий пограничный контроль может помочь выиграть время, но он не является «панацеей». Как заявил директор ВОЗ по западной части Тихого океана Такеши Касаи, все страны должны быть готовы к тому, что начнется новая вспышка заболеваемости.

Эксперт также подчеркнул, что в первую очередь нужно прививать уязвимые группы населения. Также необходимо придерживаться профилактических мер, включая социальную дистанцию и масочный режим.

В ВОЗ отметили, что в бедные страны вызывают «тревогу» из-за низких темпов вакцинации. К примеру, в Индонезии привито лишь 35 процентов населения.

Напомним, что штамм Омикрон впервые был выявлен на территории Южной Африки. Уже через несколько дней его нашли и в Европе, а затем в США и Канаде.

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