В Британии возродили крошечных улиток Мадейры 4.12.2021, 11:55

Часть моллюсков размером в один миллиметр вернут на их родной остров.

Сотрудникам Честерского зоопарка удалось вывести более 1200 редких улиток размером в один миллиметр – эндемиков португальского архипелага Мадейра, сообщает «Вокруг Света. Украина».

На протяжении 100 лет исследователи считали миниатюрных улиток двух видов Discula lyelliana и Geomitra grabhami вымершими. До этого они обитали на одном из островов архипелага Мадейра.

Но с 2012 по 2017 год там чудом обнаружили около 300 таких брюхоногих моллюсков.

В ходе наблюдения за ними исследователи заметили, что численность улиток постепенно сокращается. После чего британские и португальские ученые решили запустить программу по сохранению и восстановлению редчайших улиток. Проект поддержал Международный союз охраны природы (МСОП).

Зоологи отобрали 60 улиток обоих видов и привезли их в Великобританию, где брюхоногим моллюскам создали идеальные условия для жизни и размножения. Эксперимент удался. И теперь под наблюдением ученых уже находится более 1200 улиток.

Доктор Херардо Гарсия, куратор проекта, назвал такой результат «невероятным достижением».

Часть улиток вскоре вернут на их родной остров. А часть оставят в зоопарке для дальнейшего размножения.

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