Польские военные отбили 62 попытки мигрантов прорвать границу со стороны Беларуси
- 4.12.2021, 12:03
Режим в Минск продолжает отправлять нелегалов на провокации.
За прошедшие сутки на границе Польши с Беларусью было зафиксировано 62 попытки ее пересечения.
Об этом сообщает Погранслужба Польши.
Польские должностные лица издали 10 постановлений о выдворении нелегалов с территории их страны.
Задержаны 4 человека за пособничество нелегалам: 2 гражданина Украины, один гражданин Афганистана и один — Польши.
Minionej doby tj.03.12 na granicę 🇵🇱🇧🇾 odnotowano 62 próby jej przekroczenia. #FunkcjonariuszeSG wydali 10 postanowień o opuszczeniu terytorium RP.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 4, 2021
Zatrzymano 4 os. za pomocnictwo:2 ob.Ukrainy, ob.Afganistanu oraz o.Polski.#NaStrażyGranic pic.twitter.com/Fpcxwyf8AH
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.
1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.