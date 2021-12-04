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Польские военные отбили 62 попытки мигрантов прорвать границу со стороны Беларуси

  • 4.12.2021, 12:03
Польские военные отбили 62 попытки мигрантов прорвать границу со стороны Беларуси

Режим в Минск продолжает отправлять нелегалов на провокации.

За прошедшие сутки на границе Польши с Беларусью было зафиксировано 62 попытки ее пересечения.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

Польские должностные лица издали 10 постановлений о выдворении нелегалов с территории их страны.

Задержаны 4 человека за пособничество нелегалам: 2 гражданина Украины, один гражданин Афганистана и один — Польши.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

1 декабря белорусские спецслужбы обстреляли польский приграничный город Тересполь. Обстрелом были уничтожены осветительные мачты на границе с Беларусью.

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