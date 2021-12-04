Кибер-партизаны опубликовали фото и адреса 114 сотрудников СОБР 9 4.12.2021, 12:15

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Многие из них скрывают информацию о своей работе.

Кибер-партизаны опубликовали личные данные 114 сотрудников СОБР.

«Сегодня мы публикуем данные тех, кто вламываются с оружием в квартиры мирных белорусов. Каратели из СОБРа закрывают глаза на реальные преступления, но при этом забирают из домов людей за комментарии в интернете.

Мы считаем своим долгом ответить на данные преступления и показать белорусам этих «героев» в лицо. Тем более что многие из них скрывают информацию о своей работе. Теперь беларусы будут знать, кто живет с ними по соседству», — сообщили кибер-партизаны.

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