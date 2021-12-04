Белорусский рубль сильно ослабел – «незаметно» для граждан 2 4.12.2021, 12:34

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В чем особенность ситуации?

Валютный рынок Беларуси на только что закончившейся, 48-й по счету в этом году неделе, заметно успокоился после предыдущей, самой «страшной» для BYN-рублевых вкладчиков недели, когда доллар в ту семидневку очень сильно подорожал, ввергнув BYN-вкладчиков в серьезные долларовые убытки, пишет «Инфобанк».

Но это – только если смотреть по динамике курса доллара. В Беларуси основное «мерило» размера сбережений – долларовое. Поэтому вкладчики смотрят именно на курс доллара.

На прошлой, 47-й неделе, рост курса доллара составил 155% годовых (второй по величине в 2021 году). Больше, и то ненамного, был в начале года, в январе. А евро – 116% годовых.

«Хранители долларов» и «любители евро» очень хорошо заработали в BYN-эквиваленте на прошлой неделе курсовой переоценкой $- и €-вкладов. После многомесячных потерь.

Но на этой, 48-й неделе, доллар и евро, наоборот – подешевели: -29,5% и -10,7% годовых соответственно. Выиграли, значит, BYN-рублевые вкладчики, чуть-чуть восстановив потери прошлой недели.

Получается, что эта неделя была «позитивной» для белорусского рубля – с точки зрения BYN-вкладчика.

Но на самом деле все обстоит иначе: белорусский рубль на 48-й неделе снова, и довольно сильно, ослабел.

Прежде всего – к российскому рублю, курс которого в Беларуси вырос на самый большой в этом году недельный процент – +105% годовых.

Впрочем, «держателей R-рубля» в Беларуси немного –мало кто хранит в нем сбережения: ввезенные из России R-рубли обычно конвертируются в BYN-рубли и/или в доллары/евро.

Но рекордный рост курса R‑рубля даже при падении курсов доллара и евро привел к росту стоимости валютной корзины Нацбанка. Он составил +41% годовых – ненамного меньше, чем на прошлой 47-й неделе, который был третьим по силе в этом году – +49% годовых.

Получается, что на этой неделе снова произошло общее ослабление белорусского рубля –по трехвалютной корзине Нацбанка, и довольно заметное. Причем третью неделю подряд.

(Все годовые проценты рассчитаны с учетом выходных).

Общее, по валютной корзине, ослабление белорусского рубля – более фундаментально, в сравнении с падением BYN-рубля только лишь к доллару и евро. Однако для вкладчиков оно менее «заметно» – как раз потому, что все смотрят именно на курс доллара.

По итогам торгов на БВФБ на 48-й неделе, с 29 ноября по 3 декабря:

доллар США – подешевел на 0,57%: с 2,5593BYN/$ до 2,5448BYN/$

евро –подешевел на 0,21%: с 2,8761BYN/€ до 2,8702BYN/€

российский рубль – подорожал на 2,01%: с 3,3862BYN/100RUR до 3,4543BYN/100RUR

валютная корзина –подорожала на 0,79%: с 0,30134BYNдо 0,30371BYN.

Серьезное «корзинное» ослабление BYN-рубля за последнее время – результат ухудшения внешнеполитической ситуации Беларуси, приближения действия американских санкций, а теперь – еще и ввода новых санкций.

Если бы не укрепление российского рубля у себя дома к доллару, в Беларуси продолжился бы рост курсов доллара и евро – кросс-курсами в рамках дорожающей валютной корзины.

А российская валюта – укрепилась, несмотря на падение цен на нефть. Ведь, как раньше и говорилось, основной причиной ослабления R-рубля была – геополитическая.

Итоговое изменение параметров мировых рынков на 48-й неделе 2021 года:

глобальная сила доллара США почти не изменилась: индекс доллара– упал на 0,03%

европейская валюта немного укрепилась: евро вырос к доллару – на 0,17%

итоговое за неделю падение цен на нефть: нефть сорта Brent – подешевела на 1,54%

после сильнейшего ослабления на прошлой неделе, российский рубль на этой неделе укрепился: R-рубль к доллару – вырос на 2,44%(по официальному курсу «на завтра»)

(Все конечные параметры – на 15ч. пятницы 3 декабря).

Еще на прошлой неделе, 26 ноября, доллар в России поднялся, было, до 75,5873 R/$ – до наибольшего за 7 месяцев курса (хотя ровно месяц назад, 26 октября, был ниже 70 R/$).

Сегодня, в пятницу 3 декабря: 73,7426 R/$ (официальный курс на понедельник 6 декабря).

Падение доллара в России – укрепление R-рубля – связывают с небольшим послаблением геополитической напряженности – достигнутыми договоренностями об онлайн-саммите президентов России и США на следующей неделе.

И в Беларуси доллар США подешевел на этой неделе, но незначительно: до 2,5448 BYN/$.

Доллар остается дешевле в Беларуси, чем был в начале 2021-го – на 1,32% (1,42% годовых падения за 339 дней года).

А евро сегодня в Беларуси дешевле, чем в начале года вообще на 9,40% (падение курса за 339 дней 2021-го 10,1% годовых): его стоимость упала на этой неделе до 2,8702 BYN/€.

Зато российский R‑рубль подорожал на этой неделе до одного из самых высоких значений за последние несколько месяцев – 3,4543BYN/100R.

Но и он дешевле сейчас в Беларуси, чем был в начале года – на 0,94% (-1,01% годовых за 339 дней 2021-го).

Трехвалютная корзина Нацбанка – основной ориентир и критерий оценки и определения движения белорусского рубля – три недели назад подешевела до 15-месячного минимума (значит, белорусский рубль по этому критерию вышел тогда на 15-месячный максимум).

Но три кряду недели подъема ее стоимости сильно отодвинула корзину от того минимума: на прошлой неделе цена корзины преодолела рубеж 0,30000 BYN, а на этой неделе дошла до 0,30371 BYN – максимума за месяц.

Если такая динамика продолжится – уже скоро возможно достижение и 4-месячного пика стоимости валютной корзины Нацбанка, то есть – 4-месячного «дна» белорусского рубля по «корзинному» критерию.

Но пока корзина остается заметно дешевле, чем в начале года – на 2,81% (3,88% годовых за 339 дней, прошедших в 2021-м): белорусский рубль пока еще дороже, чем был тогда.

Итак, на этой, 48-й по счету в 2021 году, неделе белорусский рубль снова довольно сильно ослабел, но «незаметно» – по трехвалютной корзине Нацбанка, на которую смотрят только специалисты и любители анализа валютных рынков. К доллару же – немного укрепился.

Вероятность дальнейшего ослабления белорусского рубля, в том числе к доллару, что для большинства белорусов наиболее важно, очень высока – что связано, конечно, с новыми санкциями.

А если к тому же еще вернется к падению и российский рубль, доллар в Беларуси ускорит свой рост. Вероятность такого развития событий также довольно высока: геополитические проблемы далеки от разрешения, и даже могут стать еще более серьезными.

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