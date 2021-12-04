Страна чудес 2 Телеграм-канал «Серпом По»

4.12.2021, 12:47

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Кто-то снова заврался.

Правительство России приняло постановление о «границе бедности». И Росстат опубликовал первые данные. Они, конечно, потрясли.

Оказалось, что население страны невиданными темпами богатеет. Всего за каких-то полгода (с I кв.2021 по III кв.) численность бедных в стране сократилась на четверть! С 20,8 млн чел. до 16 млн.

Что за чудеса?

Объяснение простое. Это все непоказательная динамика, потому что:

Сезонность. Традиционно в I-II кв. доходы населения ниже из-за праздников, потом они подрастают. А в IV кв. - самые высокие в году из-за годовых премий. А цены из-за удешевления плодоовощной продукции нового урожая к осени наоборот сдерживаются: в августе-сентябре в прошлые годы иногда даже фиксировалась дефляция.

Разовые выплаты. Помните августовские «школьные»? 10 тыс.р. на ребенка от 6 до 18 лет. Не то чтобы они были очень велики, но ведь главный фактор бедности в России именно дети. Поэтому, несмотря на небольшой размер, эти выплаты могли заметно повлиять на статистику именно III квартала, оказавшись точно локализованы по кругу населения и времени.

Росстат не дает возможности нивелировать влияние указанных факторов. И не делает этого сам. Неинтересна ему реальная картина бедности в стране.

Поэтому не стоит пока праздновать победу над бедностью. Впервые сказать что-то серьезное по этому поводу можно будет только в апреле-мае будущего года, когда появится возможность сравнить по новой методике данные за I кв. 2022 и 2021 годов.

А до того просто не обращайте внимания на новую статистику бедности. Это не статистика, а информационный мусор, не значащий ничего.

Это же надо умудрится так запутать элементарные данные, сделать их несопоставимыми, ничего не значащими, но зато позволяющими бодро отчитываться об успехах... Усилиями правительства и Росстата россияне все меньше знают о своей стране.

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