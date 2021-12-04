Как Тиль Уленшпигель белорусских чиновников испугал 1 4.12.2021, 12:51

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«Жыве Фландрыя!» могучим эхом разнеслось по стране.

Спектакль "Тиль" по мотивам романа бельгийского писателя Шарля Де Костера "Тиль Уленшпигель" с Беларусью связан не был

21 ноября в Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа в Витебске состоялась премьера спектакля "Цiль" ("Тиль") по пьесе Григория Горина. Ее готовили к 95-летию Коласовского театра. Но сразу после юбилея спектакль исчез из репертуара, а с директором театра Александром Старых расторгли контракт, не продлят трудовые отношения и с несколькими актерами, занятыми в постановке, сообщает dw.com.

Как сообщали сотрудники театра белорусским СМИ, "Ціль" не понравился чиновникам, присутствовавшим на премьере: руководство Витебской области и Минкульта Беларусивозмутила фраза "Жыве Фландрыя!" ("Да здравствует Фландрия!") в белорусском тексте пьесы. DW попыталась разобраться в ситуации.

Что случилось в витебском театре?

"Чиновники приехали на премьеру спектакля, после чего еще выходили на сцену, чтобы поздравить актеров и театр с юбилеем.

На следующий день стало известно, что директора вызывают в Минск, чтобы расторгнуть с ним контракт по соглашению сторон, и что спектакль больше идти не будет", - рассказал DW один из сотрудников театра, пожелавший сохранить анонимность.

По его словам, с января 2022 года также не продлят контракты с тремя актерами. Все эти решения принимались не в театре, убежден наш собеседник.

"Театр "опустил руки", никто не понимает, как творить дальше. Теперь каждый спектакль, даже сказки, которые готовятся к выпуску, будут очень внимательно проверяться на наличие в них всякого рода "несовершенств", которые могут хоть как-то намекнуть на несовершенство системы, чиновников или еще кого-нибудь. Их призма восприятия - их правила, которые театр обязан выполнять", - добавляет сотрудник Коласовского.

На сайте театра нет информации о "Цiле", а онлайн-ресурс по продаже билетов сообщает, что спектакль отменен. DW попыталась поговорить с руководством театра: в приемной директора нам ответили, что Александр Старых больше в театре не работает, замдиректора от комментариев отказалась. Оперативно получить информацию в Минкульте также не удалось, но DW направила в ведомство официальный запрос и опубликует ответ, как только его получит.

Была ли в белорусском спектакле «крамола"?

"Есть такое хорошее выражение: "Очень трудно искать в темной комнате черную кошку, особенно если там ее нет". Когда я наблюдал за ситуацией в витебском театре, у меня как раз складывалось впечатление, что белорусские чиновники заняты поиском этой черной кошки, потому что ничего крамольного там не было", - говорит белорусский театральный критик Денис Мартинович.

Пьеса Григория Горина "Тиль" написана на основе романа бельгийского писателя Шарля Де Костера "Тиль Уленшпигель" и рассказывает о борьбе фламандцев против испанского владычества в XVI веке, которая завершилась освобождением современных Нидерландов. В свое время в "Ленкоме" ее ставил Марк Захаров, напоминает Мартинович, а белорусский композитор Евгений Глебов в 1970-е на основе этого сюжета создал балет "Легенда об Уленшпигеле".

"Я уверен, если бы премьера была не в 2021 году, а, например, в 2019-м, то она бы никого из чиновников не заинтересовала. Читал, что их задела фраза "Жыве Фландрыя!", но это всего лишь перевод Горина - в его пьесе герои поют "Да здравствует Фландрия!". Поскольку витебский театр работает на белорусском языке, естественно, что ее так перевели", - отмечает критик.

В Беларуси исчез альтернативный театр

По мнению Мартиновича, история с "Цілем" вызвала резонанс еще и потому, что спектакль был запрещен уже после премьеры, а такого в Беларуси не было последние лет двадцать.

"Таких историй в белорусских театрах не бывает. Когда мы говорим о государственных театрах, то там все же есть планы премьер, которые заранее согласовываются, в том числе с чиновниками, - рассказывает критик. - Если говорить о частных театрах, есть такое понятие, как гастрольное удостоверение. Какая-то труппа не может показать спектакль просто так, потому что ей так хочется, она должна получить гастрольное удостоверение от государства. Из-за этих препятствий существует самоцензура: вы будете ставить такие спектакли, которые, скорее всего, не вызовут противоречий и вопросов".

В целом, считает собеседник, за последний год в Беларуси значительно сократилось количество театральных премьер, фактически исчезли альтернативные постановки - ликвидированы властями Центр визуальных искусств "Арт Корпорейшн" и пространство ОК16, которые занимались такими показами, а продюсеры часто просто не берутся за спектакль, потому что боятся, что не получат гастрольные удостоверения.

"Белорусская культура, белорусский театр в частности, вернулись в уровню 2000-х годов, когда существовали государственные театры и какие-то антрепризы. За 10 лет возникла система альтернативных театров, которая сейчас практически исчезла", - говорит Мартинович.

Также критик обращает внимание на финансирование культуры в Беларуси: по данным газеты "Культура", в 2006 году зарплата в сфере культуры составляла 80 процентов от средней по стране, в 2020-м - 50 процентов. "На самом деле, после таких цифр трудно что-то анализировать, с такими зарплатами сложно говорить о серьезном развитии культуры", - заключает Денис Мартинович.

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