Александр Невзоров: Революция в России необходима не только для смены власти

Александр Невзоров: Революция в России необходима не только для смены власти3
- 4.12.2021, 12:57
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Пришло время оздоровить пациента №1.
Новая революция в России необходима, пишет известный российский публицист Александр Невзоров.
Причем не столько для смены власти, сколько для смены народа.
Только революции под силу изменить людскую массу и вернуть ее из шовинистических грез в реальность.
Революция (как мы помним) работает не очень эстетично, но результативно. А степень болезненности, с которой она хирургирует общество, напрямую зависит от уровня неадекватности последнего.
В этом смысле сегодня Россия вне конкуренции. Раскаленная «праведной злобой» на весь мир, избравшая изоляцию и дремучесть, воодушевленная черносотенством и душительскими амбициями, она, конечно же, является пациентом номер 1.