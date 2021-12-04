Александр Невзоров: Революция в России необходима не только для смены власти 3 4.12.2021, 12:57

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Пришло время оздоровить пациента №1.

Новая революция в России необходима, пишет известный российский публицист Александр Невзоров.

Причем не столько для смены власти, сколько для смены народа.

Только революции под силу изменить людскую массу и вернуть ее из шовинистических грез в реальность.

Революция (как мы помним) работает не очень эстетично, но результативно. А степень болезненности, с которой она хирургирует общество, напрямую зависит от уровня неадекватности последнего.

В этом смысле сегодня Россия вне конкуренции. Раскаленная «праведной злобой» на весь мир, избравшая изоляцию и дремучесть, воодушевленная черносотенством и душительскими амбициями, она, конечно же, является пациентом номер 1.

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