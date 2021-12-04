Ученые нашли простой способ улучшить зрение за три минуты 4.12.2021, 13:17

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Эффект от одного упражнения длится примерно одну неделю.

Исследователи обнаружили, что цветовое контрастное зрение участников эксперимента улучшилось примерно на 17% после того, как их глаза подверглись воздействию красного света, пишет cursorinfo.co.il.

По мнению исследователей из Университетского колледжа Лондона, если три минуты утром смотреть на темно-красный свет один раз в неделю, то таким образом можно улучшить ухудшающееся зрение .

В исследовании, опубликованном в прошлом месяце, говорится, что воздействие красного света запускает вырабатывающие энергию клетки, которые тем самым повышают зрение.

Исследователи пришли к выводу, что цветовое контрастное зрение участников улучшилось примерно на 17% после того, как их глаза подверглись воздействию красного света. Эффект от воздействия длился примерно одну неделю.

Ученые отмечают , что время дня , когда реакция глаз на красный свет делает существенную разницу, а не улучшение любого рода , видели , когда подвергали глаза красному свету во второй половине дня.

Все 20 участников исследования, 13 женщин и 7 мужчин в возрасте от 34 до 70 лет, сообщили о своем здоровье глаз до тестирования, и у всех было нормальное цветовое зрение.

Все они были подвергнуты трехминутному воздействию темно-красного света с длиной волны 670 нм между 8 и 9 часами утра. Через три часа их снова проверили, а неделю спустя половина участников прошла тестирование в третий раз.

Сетчатка глаза начинает стареть у людей в возрасте около 40 лет, когда митохондрии клеток также начинают сокращаться. В то время как в среднем наблюдалось улучшение цветового зрения на 17%, среди более старших участников наблюдалось улучшение до 20%.

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