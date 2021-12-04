Медики выяснили неожиданный факт о штамме «Омикрон» 4.12.2021, 13:46

Это может объяснить его высокую распространяемость.

Штамм коронавируса Омикрон содержит в себе фрагменты генетического материала, которых нет у других вариантов COVID-19. Однако такие фрагменты встречаются у других вирусов и даже в человеческом геноме.

Об этом сообщили ученые из университета Кембриджа, на которых ссылается агентство Reuters.

Из-за того, что определенный геном вируса встречается у человека, Омикрону легче бороться с иммунным ответом организма-носителя. Об этом рассказал руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан.

По его словам, это также может объяснить то, почему распространяемость этого штамма такая высокая.

Ученые в своем исследовании предположили, что Омикрон, из-за того, что включает в себя генетические элементы от других заболеваний, течение заболевания может быть более легким.

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