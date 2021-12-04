Медики выяснили неожиданный факт о штамме «Омикрон»
- 4.12.2021, 13:46
Это может объяснить его высокую распространяемость.
Штамм коронавируса Омикрон содержит в себе фрагменты генетического материала, которых нет у других вариантов COVID-19. Однако такие фрагменты встречаются у других вирусов и даже в человеческом геноме.
Об этом сообщили ученые из университета Кембриджа, на которых ссылается агентство Reuters.
Из-за того, что определенный геном вируса встречается у человека, Омикрону легче бороться с иммунным ответом организма-носителя. Об этом рассказал руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан.
По его словам, это также может объяснить то, почему распространяемость этого штамма такая высокая.
Ученые в своем исследовании предположили, что Омикрон, из-за того, что включает в себя генетические элементы от других заболеваний, течение заболевания может быть более легким.