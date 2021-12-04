Под новые санкции попали 22 компании и ОСАМ: чем они занимаются 4.12.2021, 14:07

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Некоторые структуры оказались под ограничениями повторно.

Евросоюз ввел пятый пакет санкций в отношении белорусских компаний и физических лиц, причастных к миграционному кризису. К санкциям присоединились США, Великобритания и Канада — каждая из стран со своим списком. В результате под ограничениями оказались 22 предприятия и ОСАМ. Некоторые из компаний попали под санкции повторно и совсем не в связи с мигрантами, пишет zerkalo.io.

Две авиакомпании

Разными путями, то есть разными списками под санкции попали две белорусские авиакомпании: и перевозившая пассажиров «Белавиа» и занимающаяся грузовыми перевозками «Трансавиаэкспорт». Для «Белавиа» это не первые санкции. Фактически она под ними с конца мая, когда для нее закрылось европейское небо из-за вынужденной посадки в Минске самолета ирландского перевозчика Ryanair. Компания уже признала проблемы, вызванные введением ограничений.

«Белавиа» на 100% государственное предприятие. В компании работает около двух тысяч человек. Согласно данным отчетности, прошлый год «Белавиа» закончила с убытком в 92 миллиона рублей. Выручка за 2020 год сократилась почти на 363 миллиона рублей или на 40% до 519,8 миллионов рублей. В бюджет в виде налогов в 2020 году «Белавиа» заплатила 25,7 миллионов рублей, и это наполовину меньше, чем было в 2019 году. Несмотря на убытки, авиаперевозчик выплатил своему собственнику — государству — 995 тысяч рублей в виде дивидендов. В прежние годы государство имело больший доход от деятельности «Белавии». В 2019 году, например, в виде дивидендов было выплачено 7,2 миллиона рублей.

Более удачным минувший год был для авиакомпании, которая занимается грузовыми авиаперевозками. «Трансавиаэкспорт» заработала 4,3 миллиона рублей прибыли, хотя в 2019 году была убыточной (минус 7,9 миллионов рублей). В 2020 году предприятие увеличило выручку в 2,3 раза до 71 миллиона рублей. В штате компании 250 работников.

В уставном фонде «Трансавиаэкспорта» 99,8% акций принадлежит государству, оставшимися 0,2% акций владеют 124 акционера — физических лица. Интересно, что еще в 2019 году таких акционеров было только 73 человека. Дивидендов своим акционерам предприятие два последних года не платило.

Производители военной продукции

В объединенном санкционном списке четыре предприятия, которые производят продукцию военного назначения: «Агат — электромеханический завод», «140 ремонтный завод», «Пеленг», «Кидма тек», а также экспортер вооружений «Белтехэкспорт».

Все четыре производителя находятся в системе Госкомвоенпрома.

ОАО «Агат — электромеханический завод» производит продукцию военного назначения для нужд Министерства обороны и других силовых ведомств, сообщается на его официальном сайте. Более 80% этой продукции — это радиоэлектронные автоматизированные системы управления войсками и оружием. Их системами, в том числе, комплектуется военная техника и оборудование, производимые в Беларуси. Есть у «Агата» в небольшом количестве и продукция гражданского назначения: например, информационно-справочная система для пассажирского транспорта. Некоторые комплектующие покупают МАЗ и БелАЗ. Само предприятие экспортирует немного — порядка 10−15%, однако его продукция может уходить за рубеж в составе других машин и оборудования.

Прошлый год для «Агат — электромеханический завод» был успешным. В 2020 году предприятие увеличило выручку на 51% до 46 миллионов рублей и заработало 85 тысяч рублей прибыли (в 2019 году было 42 тысячи рублей), следует из данных финансовой отчетности. В бюджет «Агат» перечислил 5,6 миллионов рублей. Это на 5,8% или 311 тысяч рублей больше, чем годом ранее.

Предприятие на 100% принадлежит государству. В виде дивидендов оно получило в 2020 году (за 2019-й) всего лишь 43 тысячи рублей, хотя год назад это было 909 тысяч рублей.

Предприятие уже раньше было под санкциями. Летом руководство жаловалось, что ощущает их эффект, так как многие поставщики отказываются от сотрудничества. Коллектив завода был в числе тех 50 предприятий, которые подписывали открытое письмо в адрес Представительства ЕС в Беларуси с просьбой не вводить санкции, потому что они «в первую очередь ударят по нам — рабочим, инженерам, служащим и нашим семьям»: на предприятии работает более 600 человек.

ОАО «140 ремонтный завод» расположен в Борисове. Все 100% его акций также принадлежат государству. В 2020 году на предприятии работало 844 человека. Основной вид деятельности — ремонт, модернизация и производство боевых машин и двигателей к ним. В частности, там производится модернизированный танк Т-72БМЭ и боевая машина «Кайман». Из гражданских видов продукции можно вспомнить снегоболотоход «Пегас».

Согласно данным отчетности, в 2020 году завод получил выручки 56, 7 миллионов рублей, что на 25% больше, чем в 2019 году. Чистая прибыль составила 5 млн рублей против 3 млн год назад. В 2020 году государство получило в виде дивидендов 758 тысяч рублей (878 -в 2019-м) — 34,4 рубля на одну акцию.

ОАО «Пеленг» производит оптико-электронное оборудование для космической отрасли и ВПК. На нем работает более 2 тысяч человек. Оно уникально по нескольким причинам. Во-первых, тем, что только на 48,9% принадлежит государству, остальные 51,1% акций в руках трудового коллектива. Всего у него 1654 акционера и из них 13 человек — это не граждане Беларуси. Во-вторых, «Пеленг» — рекордсмен по размерам выплачиваемых дивидендов. По итогам 2019 года (выплачивались в 2020 году) на одну акцию приходилось 202, 71 рубля, а год назад было еще больше — 244,57 рублей. Всего предприятие заплатило в виде дивидендов 8,2 миллиардов рублей.

«Пеленг» — крупнейший экспортер, порядка 90−95% его продукции продается за рубеж. Крупнейшие потребители — Россия и Китай. В 2020 году выручка предприятия составила 190,8 миллионов рублей и увеличилась по сравнению с 2019 на 8,4%. Чистой прибыли предприятие заработало 48,8 миллионов рублей. Это тоже больше, чем в 2019 году — на 10% больше. Налогов предприятие заплатило в бюджет 12,1 миллионов рублей, что больше на 35,5% больше чем в 2019 году.

На стадии активного обсуждения российско-белорусских совместных проектов купить акции компании, принадлежащие государству, хотел российский «Роскосмос».

Не очень много информации в открытых источниках о впервые попавшим под санкции ОАО «Кидма тек». На сайте компании сообщается, что на предприятии работает более 400 человек. Предприятие существует на рынке более 10 лет, является резидентом Минского городского технопарка, производит оптическую продукцию, информационные системы, предназначенные для идентификации пользователей с применением ID-карт. Однако, вероятнее всего, под санкции оно попало не в связи с этим производством.

У «Кидма тек» имеется производственная площадка в агрогородке Устье Оршанского района Витебской области. Как сообщается на сайте Белорусского государственного центра аккредитации, «Кидма тек» представляло на аккредитацию твердое ракетное топливо, порох и патроны к стрелковому огнестрельному оружию. Никаких открытых данных о результатах работы этого производства нет. В июне 2020 предприятие посещал Лукашенко. Тогда сообщалось, что там «находится производственный участок по ремонту и модернизации противотанковых управляемых ракет, участок по сборке патронов разных калибров. А также уникальная лаборатория, единственная в Беларуси, которая занимается тестированием и проверкой всех типов порохов и патронов».

Флагманы тоже попали

В санкционном списке четыре промышленных предприятия, которые имеют стратегическое значение для экономики: «Гродно Азот», филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот», «Белоруснефть» и «Белшина».

ОАО «Белшина» находится в Бобруйске. В 2020 году на предприятии работало 8239 человек. Количество работников сократилось по сравнению с 2019 годом на 703 человека.

В уставном фонде «Белшины» государству принадлежит 84,77%. Всего акциями предприятия владеют три акционера, это все юридические лица. Финансовое положение «Белшины» далеко не радужное. Выручка в 2020 году уменьшилась на 1,2% до 678 миллионов рублей. Компания получила убыток 191, 6 миллионов рублей. В 2019 оно тоже было убыточным — сумма убытка составляла 39, 3 миллиона рублей. Ни в 2020, ни в 2019 году «Белшина» не платила дивиденды своим акционерам. Такие данные содержатся в бухгалтерском балансе предприятия на 2020 год. Зато в виде налогов предприятие заплатило бюджету 28 миллионов рублей. Это на 34,6% больше, чем в 2019 году.

ОАО «Гродно Азот» не менее известное предприятие, чем «Белшина». В 2020 году на «Гродно Азоте» работало 7475 человек. Финансовые результаты работы в 2020 году оказались далеко не лучшими. Согласно отчетам, предприятие сократило выручку на 18,2% по сравнению с 2019 годом до 1,3 миллиардов рублей и получило убыток в 85 миллионов рублей, тогда как в 2019 получило 82 миллиона прибыли.

Государство владеет 99,96% акций предприятия. Оставшимися 0,04% -1076 физических лиц, и один из них — не гражданин Беларуси. Собственники в виде дивидендов получили 6,8 миллионов рублей. Эта сумма существенно меньше той, которая была выплачена в 2019 году. Тогда дивиденды составляли 34,2 миллиона рублей. Если на одну акцию в 2019 году начислялось 5,25 рублей, то в 2020 — только 1 рубль. Продукция «Гродно Азот» экспортируется в Украину, Польшу, Литву, Францию и Германию. Всего на экспорт идет порядка 40% продукции.

Вместе с «Гродно Азотом» в санкционном списке и его филиал «Завод Химволокно». Он производит полиамидные и полиэфирные нити и волокна, а также полиамид-6 (ПА-6) и композиционные материалы на его основе. Филиал «Завод Химволокно» ОАО «Гродно Азот» тоже экспортоориентированное предприятие.

«Белоруснефть» — государственное производственное объединение. Оно занимается геологоразведкой, добычей нефти и газа, переработкой попутного нефтяного газа на единственном в Беларуси газоперерабатывающем заводе. В 2020 году в Беларуси было добыто 1,710 млн т нефти (101% к 2019 году), 206,559 млн куб. м (100,6% к 2019 году) — попутного нефтяного газа. Экспорт нефти в 2020 году составил 1,2 миллиона тонн на 343,2 млн долларов.

У компании более 600 заправок по всей стране, что составляет порядка 70% внутреннего рынка нефтепродуктов.

У «Белоруснефти» есть дочерние предприятия в Польше — Beloil Polska Sp. z o. o. и Украине «Сервис Ойл». Поставкой нефтепродуктов на Украину занимается ООО «БНК-Украина», учредителем которого вместе с «Белорусской нефтяной компанией» является «Белоруснефть». В системе «Белоруснефти» работает 26 тысяч человек.

Ударили по «калийке»

Под санкциями четыре компании калийной отрасли: производитель калийных удобрений «Беларуськалий», экспортер белорусского калия «Белорусская калийная компания», ее дочернее предприятие в Украине «Агророзквіт» и иностранная компания «Славкалий», которая строит в Беларуси Нежинский горно-обогатительный комбинат.

Производитель калийных удобрений ОАО «Беларуськалий» на 100% принадлежит государству. Бухгалтерские балансы предприятия за 2020 год официально не публиковались. Познакомится с масштабами доходов государства от деятельности «Беларуськалия» можно на по данным отчетности за 2019 год. В тот год выручка компании составляла 4,8 миллиардов рублей (порядка 2,3 миллиардов долларов). В качестве дивидендов государство получило 208,7 миллионов рублей (более 99 миллионов долларов). Дивиденды на одну акцию составляли 121,48 рублей. Чистой прибыли было получено 937,5 миллионов рублей. В 2019 году на предприятии работало 16,5 тысяч человек.

«Белорусская калийная компания» — это предприятие, которое продает за рубеж калийные удобрения, произведенные «Беларуськалием». Государству в его уставном фонде принадлежит 52%. На предприятии в 2020 году работало 85 человек. БКК заработала прибыли 580 тысяч рублей (625 было в 2019 году) и выплатило акционерам в виде дивидендов 180 тысяч рублей (в 2019 году 300 тысяч рублей). Выручка составила 6,6 миллиардов рублей (+6,4% к уровню прошлого года).

Дочернее предприятие «Белорусской калийной компании» в Украине «Агророзквіт» также попало под санкции.

ООО «Славкалий» строит в Беларуси Нежинский горнообогатительный комбинат. Это будет второе в стране предприятие по добыче калия и производству калийных удобрений. Стоимость проекта — порядка 2 миллиардов долларов. Кредит в 1,4 миллиарда долларов на его реализацию выдал китайский банк. До недавнего времени контрольный пакет акций этой компании принадлежал российскому бизнесмену Михаилу Гуцериеву, но он попал еще в предыдущий пакет санкций, в связи с чем отдал контроль над «Славкалием» своему младшему брату Саит-Саламу Гуцериеву.

Туристические компании и гостиницы

В списке четыре компании, имеющие отношение к туристической сфере. Это две туркомпании («ЦЕНТРКУРОРТ» и «Оскартур») и две гостиницы «Минск» и «Планета».

«ЦЕНТРКУРОРТ» — государственная туристическая компания. Входит в систему Управления делами президента. Организует более 15 тысяч поездок в год, принимает иностранных туристов в Беларуси. Гостиницы «Минск» и «Планета» тоже принадлежит Управлению делами президента.

Четвертая компания, представляющая туристическое направление — ООО «Оскартур». Она зарегистрирована в Беларуси в 2016 году, ее учредителем является гражданин Ирака Аль-Асади Мохайман Салах.

Приближенные

Кроме того, в санкционных списках еще одна компания и объединение, которые не входят ни в одну из вышеперечисленных категорий: частное охранное предприятие «Гардсервис» и Президентский спортивный клуб.

Компания «ГардСервис» — это первое белорусское частное охранное предприятие, которому специальным указом президента дано право носить и применять оружие. Ее «родословную» пытались проследить СМИ в своих расследованиях. В частности, «Еврорадио» писало о том, что своими корнями «ГрадСервис» также уходит в Управление делами президента.

Лукашенковский спортивный клуб — республиканское государственно-общественное объединение, «созданное по инициативе спортивной общественности», сообщается на его сайте. Оно занимается организацией разного рода соревнований, поддержкой спортсменов. Председателем центрального совета клуба является Дмитрий Лукашенко.

Кроме того, санкции введены и в отношении Отдельной службы активных мероприятий (ОСАМ) — это специальное подразделение пограничных войск, которое специализируется на борьбе с террористической деятельностью.

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