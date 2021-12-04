«Тысячу Зеленского» уже согласились выплачивать пять украинских банков 9 4.12.2021, 14:15

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Деньгами можно воспользоваться в течение 4-х месяцев после получения.

Средства в рамках программы еПоддержка уже согласились выплачивать пять украинских банков, сообщила заместитель министра экономики Украины Ирина Новикова, передает «Слово и дело».

По ее словам, количество банков будет увеличиваться.

«Мы активно проводим консультации со всеми банками, работающими в Украине, с целью их вовлечения в программу», – заявила Новикова.

Она уточнила, что открытие счетов банками для получателей пособия по программе будет бесплатным, без каких-либо комиссий.

Она также напомнила, что старт программы – 19 декабря. Деньгами можно воспользоваться в течение 4 месяцев после получения.

15 ноября в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что привитые двумя дозами вакцины от коронавируса украинцы получат по тысяче гривен. Выплаты должны начаться с 19 декабря.

16 ноября премьер Денис Шмигаль заявил, что средства на инициативу президента возьмут из общего фонда госбюджета. 1000 грн вакцинированным гражданам будут выплачивать на виртуальные платежные карты через приложение «Дия».

18 ноября Верховная Рада проголосовала за выделение из госбюджета 3 млрд грн на покрытие расходов по инициативе президента Украины.

22 ноября ВР проголосовала за законопроект, регулирующий «ковидную тысячу».

В Минэкономики сообщили, что президентская инициатива будет называться еПоддержкой и на нее можно будет приобрести книги.

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