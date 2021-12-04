В России самолет с 206 пассажирами обледенел на лету и начал падать 4.12.2021, 14:34

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По одной из версий, вместо антифриза сотрудники аэропорта использовали этиловый спирт.

Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7, летевший из Магадана в Новосибирск, обледенел во время полета и за четыре минуты снизился на 2,5 километра, после чего приземлился в Иркутске. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Росавиацию.

На борту самолета находились 199 пассажиров и семь членов экипажа. Самолет вылетел из Магадана 2 декабря. Вскоре после взлета командир экипажа сообщил об обледенении датчик скорости самолета и решил вернуться в Магадан. Вскоре льдом также покрылись поверхности крыльев и воздухозаборники двигателей, из-за чего у самолета упала подъемная сила.

Из-за этого самолет начал раскачиваться в воздухе и за четыре минуты потерял около 2,5 километра высоты. Экипажу удалось удержать самолет в воздухе, однако вернуться на аэропорт в Магадане не получилось из-за начавшейся там метели. После неудавшейся посадки командир сообщил, что отправляется в Якутск.

Над Якутией самолет набрал минимально необходимую высоту в 3 тысячи метров, а командир сообщил, что готов продолжить рейс. В итоге рейс приземлился в Иркутске, не долетев до Новосибирска, поскольку на полет до конечного пункта у самолета не хватало топлива, пишет «Коммерсант».

Проверку произошедшего начало управление СК на транспорте. Собеседник «Коммерсанта» заявил, что, согласно одной из версий, обледенение могло произойти из-за некачественной обработки самолета в аэропорту Магадана. По данным собеседника издания, вместо антифриза на основе пропиленгликоля сотрудники аэропорта Сокол могли применить средство на основе этилового спирта.

В S7 заявили, что самолет перед вылетом прошел противообледенительную обработку, а «метеоусловия для взлета соответствовали допустимым».