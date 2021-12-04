Блокировка выхода к морю и осада Киева: Bild опубликовал вероятный план наступления РФ на Украину 23 4.12.2021, 14:49

11,940

Нападение предусмотрено и с территории Беларуси.

В начале 2022 года президент России Владимир Путин готовит нападение на Украину с целью захвата до 2/3 территории страны.

Об этом пишет немецкое издание Bild, ссылаясь на данные разведки.

Как отмечают журналисты, страны Запада узнали о плане по захвату Украины еще в середине октября. Агентам ЦРУ удалось перехватить сообщения российских военных, о которых сперва проинформировали правительство США, а позже - НАТО.

Высокопоставленный офицер на условиях анонимности сообщил, что стратегии по вторжению в Украину "лежат в ящике, а Путин еще не решил, будут ли они реализованы". Но постоянная переброска войск РФ к украинским границам говорит о том, что Кремль решил приступить к реализации своего плана.

Вторжение РФ в Украину - сценарий на январь-февраль 2022 года

Осведомленный инсайдер утверждает, что Владимир Путин отдаст приказ и армия РФ нанесет одновременную атаку с оккупированного Крыма и Донбасса, и с северных российских территорий. Такой сценарий также рассматривают разведки Украины и НАТО. Вторжение возможно в конце января-начале февраля, если Киев и Вашингтон не пойдут на уступки Москве.

Вторжение РФ в Украину - фаза №1

На первом этапе российские войска захватят южные области Украины для обеспечения поставок в Крым. Такой сценарий также отрежет Киев от моря, а для его реализации Кремль использует десантные корабли, которые были переброшены весной из Балтийского моря.

Другой высокопоставленный офицер предупредил, что РФ может начать военную операцию между городами Коблево и Фонтанка в Одесской области. Российские войска в таком случае продвинутся к северо-востоку от города, повернут налево и продвинутся в непризнанное Приднестровье, что позволит взять в окружение Одессу.

"Из Крыма изначально будет только артиллерийский огонь по сильным украинским позициям. Тогда украинские войска будут связаны здесь и не смогут отбить мосты за ними", - продолжил инсайдер и добавил, что в Херсонской области вдоль Днепра будут проводиться воздушно-десантные операции спецназа, что позволит заблокировать снабжение через самую важную реку Украины.

Танковые подразделения при поддержке флота и авиации будут продвигаться на запад с оккупированного Донбасса, а затем разделятся: одни формирования пойдут на Запорожье, а другие - в сторону Крыма.

Если такой сценарий получится реализовать - Владимир Путин проложит сухопутный коридор из России до границ НАТО.

Вторжение РФ в Украину - фаза №2

Параллельно Россия будет задействовать авиацию и баллистические ракеты для ослабления военного потенциала Украины. После отдельного приказа танковые подразделения могут пересечь границу в Харьковской и Луганской областях для дальнейшего захвата Днепра и Полтавы.

Офицер на условиях анонимности предупредил, что оккупационные войска будут окружать города и отключать электроэнергию, останавливать поставки продовольствия.

"Через несколько недель русские могут прославить себя как спасителей мирных жителей, вторгнуться в капитулирующие города и спасти украинское население от голода или смерти", - добавил военнослужащий.

Вторжение РФ в Украину - фаза №3

Конечный сценарий предусматривает наступление и возможный захват Киева с севера. Руководство НАТО не уверено, что Лукашенко будет участвовать во вторжении на территорию Украины. Если Минск решит стать отправной точкой для российских войск - это будет новый этап по осаде Киева с северо-востока и северо-запада.

В таком случае армия РФ сможет продвинуться до линии Коростень-Умань для прекращения поставок из Западной Украины. Если план Владимира Путина будет реализован - Россия сможет захватить до 2/3 украинской территории.

Вторжение РФ в Украину - отступление ВСУ

Западные офицеры сомневаются в боеспособности украинских военнослужащих, которые не смогут на протяжении длительного времени противостоять армии РФ. Высокопоставленный европейский чиновник в комментарии журналистам предположил, что если украинская армия не будет уничтожена - ВСУ отойдут в западные регионы.

Еще один чиновник заявил, что комплексы Javelin и беспилотники "Байрактар" не смогут остановить наступление российских войск, и Украине для защиты от оккупантов нужны зенитные ракеты типа "Патриот" и противокорабельные ракеты типа "Гарпун".

"Союзники в настоящее время переосмысливают поставки оружия в Украину. Но это решение не может исходить от НАТО, а только от его суверенных членов", - добавил в общении с журналистами офицер западной спецслужбы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».