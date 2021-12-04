«Слон и Моська»: эксперт рассказал, почему санкции раздавят луканомику 2 4.12.2021, 15:20

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Запад остается твердым по отношению к режиму.

Экономист Алесь Алехнович в прямом эфире «Белсата» сравнил экономические санкции, введенные против Беларуси странами ЕС, США, Канадой и Великобританией, с марафоном, который «надо бежать». Но выразил уверенность, что цель будет достигнута.

«Экономические санкции – это такой марафон, который не имеет какого-то конкретного пункта, в котором наступит эффект. Надо его бежать, но в итоге цель будет достигнута», – сказал Алесь Алехнович, оценивая содержание санкций, введенных против режима Лукашенко 2 декабря.

На вопрос, на каком же километре находятся сейчас участники этого «марафона» и когда будет финиш, Алехнович ответил, что «оценить это сложно, пока марафон не закончен».

«Но мы видим, что сложился уже консенсус демократических стран, что это уже третий раз, когда Запад координируется и одновременно вводит санкции. Так было в июне – на следующий месяц после инцидента с самолетом, когда ЕС, Великобритания, Норвегия и другие страны присоединились к 4-му пакету санкций. Так было в августе – на годовщину белорусских выборов, когда США, Канада и Великобритания вводила санкции. И так – теперь», – считает эксперт.

На его взгляд, это показывает, что режим Лукашенко стал токсичным не только для всех западных партнеров, но становится токсичным и для российских партнеров, и для китайских, и для других – с Лукашенко уже почти никто не хочет иметь дела.

Как он ответит на санкции? Алесь Алехнович считает, что у Лукашенко не осталось законных способов реагировать на введенные санкции, кроме – террористических.

«Законных механизмов режим не имеет. Ведь размер белорусской экономики по сравнению с размером экономики стран, вводящих санкции – а это 27 стран ЕС, Великобритания, США, Канада – это как «слон и моська»…

«Что остается у режима? А остаются еще террористические методы. Можно взять в заложники послов стран ЕС, можно взорвать АЭС в Островце. Остаются только такие способы», – считает Алесь Алехнович.

«Что бы там Макей ни говорил, что бы Головченко ни заявлял, что бы Лукашенко ни говорил – Запад остается твердым, Запад поддерживает контакты с белорусским демократическим движением и, наоборот, дистанцируется от белорусских официальных властей», – добавил Алехнович.

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