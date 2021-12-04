Владислав Иноземцев: Белорусская революция абсолютно неизбежна 4 4.12.2021, 15:25

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Самый важный триггер уже начал действовать.

Участник Форума свободной России, доктор экономических наук Владислав Иноземцев рассказал «Радио Свобода», почему считает падение режима Лукашенко в Беларуси неизбежным:

— На форуме (Форума свободной России в Вильнюсе — ред.) было прекрасное выступление Натальи Радиной, главного редактора портала «Хартия-97», очень критично описывавшее ситуацию в Беларуси. За последний год я знаком с двумя тенденциями Беларуси, я там был в этом году четыре раза, было с одной стороны действительно полное отторжение Лукашенко, которое сложилось в обществе, пусть оно не очень активное, а весьма глухое, но оно практически тотальное. С другой стороны колоссальный рост антироссийских настроений. То есть такого не было никогда на моей памяти.

Недоверие – это самый мягкий термин, который можно описать в отношении Российской Федерации на сегодняшний день в самых разных кругах белорусского общества. Поэтому я согласен с тем, что интеграция Беларуси, именно как чисто полностью политическая интеграция стала сегодня гораздо менее вероятной, чем она была, например, прошлой осенью. Если бы Путин попытался интегрировать Беларусь через переворот против Лукашенко, то есть поддержать, условно говоря, политическую волну в Беларуси, свергнуть Лукашенко, поставить того же Бабарико, интегрировать в Россию Беларусь, это было бы воспринято как спасение от худшей диктатуры, чем путинская. Но сегодня интегрировать Беларусь не получится ни при каких обстоятельствах.

Я как раз вчера написал статью о белорусских санкциях, где высказал довольно странную мысль по западным меркам, что как раз подталкивание Беларуси в руки Путина – это совершенно разумный шаг с точки зрения введения санкций. Как магниты, которые отталкиваются при приближении, чем больше будете толкать в руки Путина, тем больше будет отторжение всего населения от Лукашенко, и России. Поэтому, я думаю, решение Лукашенко продать белорусский суверенитет Кремлю – это самый важный триггер будущей белорусской революции, которая абсолютно неизбежна.

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