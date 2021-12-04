Подросток из Великобритании обнаружила древний клад 4.12.2021, 16:05

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13-летняя англичанка совершила экспедицию со своим отцом.

13-летняя девочка обнаружила на ферме в графстве Хартфордшир клад из 65 бронзовых боевых топоров. Как сообщает ВВС (перевод — zn.ua), это была ее третья экспедиция с металлоискателем.

После этого регион исследовали ученые, которые обнаружили еще 200 артефактов, которые относятся примерно к 1300 году до нашей эры. По мнению исследователей, обнаруженные предметы могут быть связаны друг с другом, они рассматривают находку как потенциальный клад. Артефакты уже передали в Британский музей для изучения специалистами.

Топоры обнаружила 13-летняя Милли, которая совершила экспедицию со своим отцом. По ее словам, когда они раскапывали первый артефакт, они шутили, что это может быть топор. Так и оказалось.

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