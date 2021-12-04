На очередной эвакуационный рейс в Ирак зарегистрировались 419 пассажиров 4.12.2021, 16:16

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Из Беларуси самолетами авиакомпании Iraqi Airways вывезли уже более двух тысяч нелегалов.

Сегодня, 4 декабря, в Ирак отправится очередная группа мигрантов, сообщает пресс-служба Национального аэропорта «Минск».

На вывозной рейс авиакомпании Iraqi Airways Минск-Эрбиль зарегистрировались 419 пассажиров — 415 взрослых и четверо малышей до двух лет.

Вылет Boeing 747−400 Iraqi Airways запланирован на 15.45.

Из Беларуси самолетами авиакомпании Iraqi Airways вывезли уже более двух тысяч мигрантов. При этом их количество в ТЛЦ «Брузги» на белорусско-польской границе практически не изменилось.

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