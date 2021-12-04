Эксперт: Содержание войск у границ Украины обходится РФ примерно в $10 миллионов в сутки 4.12.2021, 16:23

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Эти данные рассчитаны на 94 тысячи военных России, о перемещении которых заявляла разведка.

Ежесуточно из бюджета РФ на содержание российских войск у границ Украины идет примерно 10 миллионов долларов. Об этом сообщил военный эксперт, капитан І ранга, заместитель начальника штаба ВМС Украины (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко, пишет «Униан».

Эти данные рассчитаны на 94 тысячи военных России, о перемещении которых заявляла разведка.

По сравнению с другими кампаниями эти расходы, говорит Рыженко, для Путина не являются слишком масштабными. Содержание группировки численностью в 120 тысяч военных в Афганистане стоило россиянам почти треть миллиарда в сутки.

"А насчет использования войск... Я хочу сказать, что бюджет Российской Федерации на протяжении 25 лет увеличился в 12 раз. У них сейчас на одного военного приходится 100 тысяч долларов. Это в 6 раз больше, чем на одного военного Украины", — уточнил эксперт.

Ситуация на границе РФ и Украины

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

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