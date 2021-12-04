Просыпается разум даже у «ябатек» 4.12.2021, 16:44

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В наших руках будущее следующих поколений белорусов.

Один из бастующих поделился с телеграм-каналом «БОР» своим мнением:

- В страшное и странное время живем. В стране наступил упадок во всем. Экономика рушится, доллар ползет вверх, как и цены в магазинах, вступают в силу санкции, людей увольняют с работ, а тех, кого не уволили кормят сказками о том, что после февраля-марта все волшебным образом рассосется. Есть такие сказочные люди, которые верят в это и просят добавки. Радует, что таких немного.

Все прекрасно понимают, что для того, чтобы что-то исправить нужно действовать. Да, кому-то страшно, кто-то чего-то ждет, у кого-то маргарин в голове. Все люди с разностью мнений, оказавшись в изоляции от цивилизации, варятся в котле под названием Ябатькостан. Черти подкидывают дров в огонь и температура в котле потихоньку растёт, а котел начинает понемногу закипать. Но и делается все довольно хитрозачесано: температуру повышают постепенно, чтобы жидкость сильно не кипела и не булькала. При медленном закипании нет сильного волнения, а «быстрые» молекулы (белорусы с активной позицией) просто потихоньку покидают котел. Хитро...

А мерзкая пропаганда разделяет белорусов на чужих, своих и других. Недоверие велико, рождено оно было как недоверие к режиму и приобрело такие масштабы, что перешло все границы. Белорусы перестают верить абсолютно всему. Все подвергается сомнению и недоверию, даже прописные истины. В такой обстановке рождение национального единства и самосознания в головах людей становится затруднительным, но все равно возможным. Постепенно сталкиваясь с произволом и прочувствовав на своей шкуре весь абсурд нынешней Беларуси, просыпается разум даже у ябатек. Через боль и страдание приходит чистый разум. Очень болезненный процесс. Необходимый бесспорно. Но можно попробовать и по-другому.

Можно начинать пробовать мыслить на несколько шагов вперед, становится стратегом. Даже если это сложно, а для кого-то невозможно. По-другому метаморфозы с обществом невозможны, даже в природе.

Та же самая гусеница усиленно объедается зеленью и заворачивается в кокон для последующей трансформации в бабочку. Думаете, она знает итог от каждого своего шага и действия? Предполагает, какой станет бабочкой? Нет, но она идет своим путем, зная, что остаться на месте в этом состоянии просто не может.

В такой же ситуации оказалось белорусское общество. Пока многие уверенно конструируют себе кокон, некоторые смотрят по сторонам и упорно отгоняют мысли о последующих трансформациях. Будущее неизведанно и от того такое пугающее, что есть те, кто готов оставаться в состоянии застоя еще очень долго.

Но эволюция неизбежна. Даже самая ленивая гусеница должна превратиться в бабочку, если ее, конечно, не сожрет усатая птица.

Друзья, невозможно в современных реалиях Беларуси спрятать, закрыться от проблем, потому что это не проблемы конкретных людей, это проблемы всей страны. И эти проблемы имеют устрашающий размер и начинают принимать вид проблем для всего цивилизованного общества. Их решение - наша задача. То, что они закончатся, понятно всем, но как и кто останется в выигрыше решать только нам. Только в наших руках будущее следующих поколений белорусов. Каждое действие и бездействие имеет свой итог.

Делайте правильные выводы, принимайте решения, делайте что-нибудь, только не будьте безразличными.

Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких.

Бастуй, Беларусь!

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