Меркель: Я не была рождена канцлером, и я об этом помню 5 4.12.2021, 16:58

Политик прощается с Германией, после 8 декабря она превратится в частного человека.

8 декабря Ангела Меркель покинет пост канцлера Германии. Она во многом стала первой: первый канцлер из бывшей ГДР и первая женщина на этой должности, пишет «Новая газета».

Вообще, возможно, самая влиятельная женщина-политик в мире. Как однажды отметила сама Меркель, она возглавила правительство, когда «айфона еще не существовало», и осталась в этой должности на 16 лет — так что за это время выросло целое поколение немцев, которые не помнят другой Германии, без Меркель.

Молодая, 36-летняя Ангела Меркель в широких джинсах, белой футболке и темном шерстяном кардигане сидит в заставленной бутылками задымленной хижине в компании нескольких рыбаков. На другой фотографии будущая канцлер смеется, стоя рядом с рыбаком и держит в руках по камбале. Так выглядят первые снимки самого начала политической карьеры Ангелы Меркель.

Это фотографии встречи Ангелы Меркель с рыбаками на острове Рюген в 1990 году. Тогда она была выдвинута на первых после воссоединения Германии общенациональных выборах в парламент от Христианско-демократического союза, и маленький остров в Балтийском море стал одной из первых точек ее избирательной кампании. Сейчас к 64-летнему рыбаку Гансу-Йоакиму Буллу приезжают международные каналы — это он тогда беседовал с Меркель. «Она была нормальной, практичной, с ней можно было разговаривать», — вспоминает рыбак.

С той встречи у рыбацкой хижины прошло больше тридцати лет, а Ангела Меркель пробыла канцлером 16 лет — небывалый срок для Германии. 2 декабря в Берлине, во дворе министерства обороны, прошла церемония «Большая вечерняя заря» — это политическая традиция, уходящая корнями к XVI веку.

Пока что Меркель продолжит исполнять обязанности канцлера — до 8 декабря, когда она официально уйдет в отставку, и в должность вступит социал-демократ Олаф Шольц. Прощаясь, Меркель пожелала новому правительству успехов и «работать с радостью в сердце». Канцлер отметила, что четыре срока ее правления были «полными событий и пришлись на годы, полные вызовов».

— Это были вызовы политические и человеческие, и в то же время, это были очень наполненные годы, — сказала она.

Из-за коронавирусных ограничений церемония прошла в несколько усеченном формате: присутствовали всего 200 человек. Но состоялась самая, пожалуй, зрелищная и красивая ее часть — марш военных под музыку военного оркестра, выбранную самим виновником торжества.

Ангела Меркель, известная своей любовью к опере и музыке Вагнера, удивила многих своим плейлистом из трех композиций. Канцлер попросила оркестр сыграть христианский гимн «Боже, мы славим тебя» — здесь как раз ничего необычного для дочери лютеранского пастора.

Другой композицией стала романтическая баллада из 60-х немецкой актрисы и певицы Хильдегард Кнеф «Для меня должен идти дождь из красных роз» (Für mich soll‘s rote Rosen regnen). Журнал Spiegel назвал это выбор «неожиданно сентиментальным для женщины с разумным, прагматичным стилем управления». А издание Süddeutsche Zeitung отметило, что Меркель известна своим умением посылать сигналы между строк, и может быть, строчками из песни «я должен встретить новые чудеса, отделить новое от старого» она рассказывает что-то о своих планах на будущее.

Не меньше разговоров вызвала песня «Ты забыл цветную пленку» 1974 года певицы Нины Хаген, которую называют матерью немецкого панка — веселый и легкомысленный шлягер о девушке, которая упрекает парня за то, что он взял черно-белую пленку вместо цветной. В выборе этой песне немецкая пресса тоже ищет подтекст. Сама же Меркель объяснила, что песня ассоциируется у нее с юностью: на момент ее выхода будущему канцлеру было 20 лет.

— Эта песня тоже из Восточной Германии, и ее до сих пор играют в регионе, который был моим избирательным округом. Так что сегодня все сходится, — сказала Меркель.

Восточногерманское детство и юность действительно сыграли особую роль в жизни и карьере канцлера. Ангела Меркель выросла в небольшом городе в земле Бранденбург, в семье учительницы и лютеранского пастора. Она пошла в школу в 1961 году, в год, когда была построена Берлинская стена, разделившая Германию на две части. Именно в школе Ангела Меркель выучила русский язык и позже ездила по обмену в Москву и Ленинград. В юности Меркель планировала заниматься наукой: она изучала физику и восхищалась Марией Кюри — единственной женщиной, дважды получившей Нобелевскую премию.

С падением Берлинской стены в 1989 году связано начало политической карьеры Меркель: она устроилась на работу в новообразованную партию левого толка «Демократический прорыв», а уже через год перешла в Христианско-демократический союз.

В 1991 году Ангела Меркель заняла пост министра по делам женщин и молодежи в правительстве Гельмута Коля — ее первая серьезная должность в федеральной политике.

Сегодня, 30 лет спустя, Меркель — ролевая модель многих активисток борьбы за права женщин. Будучи женщиной, она стала одним из самых влиятельных политиков в мире.

За 16 лет у власти Меркель зарекомендовала себя как последовательный защитник единой Европы и европейских интересов. На протяжении нескольких лет она активно участвовала в решении проблемы греческого долгового кризиса, и в 2015 году, после объявленного Афинами дефолта, во многом усилиями Меркель Греция осталась в составе еврозоны.

Именно Меркель стояла у истоков европейской программы справедливого распределения беженцев, когда начался миграционный кризис в 2015-м — и поплатилась за это рейтингом своей партии. Миграционная политика Меркель, в результате которой Германия приняла около двух миллионов беженцев, привела к росту популярности праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» и плохому результату Христианско-демократического союза на нескольких земельных выборах. Но для Меркель с ее видением единой Европы в тот момент было необходимо разделить ношу беженцев с Италией, Грецией и Мальтой.

Последние два года Меркель в качестве канцлера омрачились пандемией. Но, несмотря на непростые решения правительства, усталость от ограничений, проблемы с вакцинацией, с которыми приходилось считаться Меркель, она остается самым популярным политиком Германии.

Когда в 2019 году Меркель объявила о своем решении не переизбираться после 2021 года, она отметила: «Я не была рождена канцлером, и я об этом помню». Наверное, именно это понимание помогло ей пробыть канцлером четыре срока и уйти, сохранив авторитет и поддержку граждан.

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