Ученые открыли планету, год на которой длится меньше восьми часов 1 4.12.2021, 17:02

Планета находится на расстоянии 31 светового года от Земли.

Астрономы обнаружили каменистую планету, которая совершает оборот вокруг своей звезды всего за восемь часов. Как сообщает Space.com (перевод — zn.ua), объект может пролить свет на наиболее загадочных представителей класса экзопланет.

Планета под обозначением GJ 367b вращается вокруг небольшого и тусклого красного карлика, которая находится на расстоянии 31 светового года от Земли. Размер объекта примерно на 30% меньше, чем у нашей планеты, а его масса – на 45% меньше.

Планета совершает оборот вокруг своей звезды за 7,7 дня, ученые называют это «ультракоротким» орбитальным периодом. Ученым уже удавалось обнаружить подобные объекты, но пока они мало изучены.

Планету обнаружили с помощью телескопа TESS, предназначенного для поисков экзопланет. Он также помог исследователям определить орбитальный период и размеры объекта. Затем наблюдения за планетой продолжили с помощью High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) – инструмента, расположенного на 3,6-метровом телескопе Европейской южной обсерватории в Чили.

Эти наблюдения позволили определить плотность планеты, которая оказалась выше, чем у Земли. Это, по словам ученых, свидетельствует о наличии большого железного ядра у планеты.

«Эти характеристики похожи на характеристики Меркурия с его непропорционально большим железным и никелевым ядром, что отличает его от других планет в Солнечной системе», - заявил один из авторов исследования Сцилард Чизмадиа.

Ученые отмечают, что планета не подходит для существования жизни в известных нам формах. Из-за близости к своей звезде она подвергается постоянному воздействию радиации и поглощает ее примерно в 500 раз больше, чем Земля.

Если у GJ 367b когда-либо существовала атмосфера, она почти наверняка давно улетучилась в космос. Вероятно также, что планета связана со своей звездой приливным взаимодействием, то есть, постоянно обращена к ней одной стороной. В результате дневная сторона объекта разогревается до 1500 градусов Цельсия.

Как планета появилась, пока неясно, но существует несколько возможных сценариев ее образования. По одному из них, она образовалась из богатых железом строительных блоков. По другому – она может быть частью более крупного объекта, который был разрушен в результате влияния звезды или после катастрофического столкновения.

Если в прошлом GJ 367b была частью газового гиганта, то размеры этой планеты должны были быть сопоставимыми с размерами Нептуна.

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