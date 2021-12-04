Новый удар по «Белавиа»6
- 4.12.2021, 17:23
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Сообщается, что авиакомпанию исключили из электронной системы выставления счетов.
Плохой год Belavia продолжается. По некоторым данным, авиакомпанию исключили из BSP – электронной системы выставления счетов, предназначенной для облегчения обмена данными и средствами между туристическими агентствами и авиакомпаниями, пишет NEXTA.
За последние месяцы компания лишилась 15 из 29 самолётов – она угодила в санкционный список за то, что перевозила нелегальных мигрантов, и с ней разорвали лизинговые контракты.