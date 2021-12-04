На «Гродно Азот» из-за санкций не могут построить новый цех 1 4.12.2021, 18:06

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В течение 2021 года предприятие неоднократно попадало в списки санкций – европейских и американских.

В июне начались подготовительные работы по строительству на предприятии «Гродно Азот» нового цеха производства карбамида с мощностью тысяча тонн в сутки, пишет hrodna.life. Окончательное решение должно было быть принято в ноябре, а начало строительства планировалось в 2022 году. Однако из-за санкций проект, который оценивался в 1,2 млрд долларов, оказался под большим вопросом.

Подрядчиком на строительство нового азотного комплекса была утверждена итальянская фирма «TECNIMONT s.p.a.» еще в феврале 2020 года. Вначале планировалось начать строительство в 2021 году, но сроки постоянно отодвигались.

В течение 2021 года предприятие «Гродно Азот» неоднократно попадало в списки санкций – европейских и американских. Так, например, США возобновили свои санкции против предприятия в апреле 2021 года. Отдельно попал под американские санкции директор «Гродно Азот» Игорь Ляшенко. 2 декабря «Азот» попал в пятый пакет санкций Евросоюза.

После последней новости журналистами был сделан запрос в посольство Италии о судьбе проекта. Там ответили, что проект строительства азотного комплекса на «Гродно Азот» замедлился из-за «осложнений, возникших в политическом диалоге между Беларусью и Евросоюзом».

И без санкций «Гродно Азот» терпел большие потери. Так, за 2020 год, согласно международной финансовой отчетности (IFRS), предприятие показало убытки в $52 млн.

Тем временем старые цеха «Азота» ждут масштабной реконструкции. В течение этого года все чаще появляются новости об аварийных остановках цехов. Рабочие с предприятия рассказывают об ужасном состоянии старого оборудования.

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