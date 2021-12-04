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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер передала новогодние пожелания белорусам

  • 4.12.2021, 18:11
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Итальянская биатлонистка Доротея Вирер передала новогодние пожелания белорусам

«Трудно время, в котором мы живем, все же пройдет».

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер передала новогодние пожелания своим белoрусским болельщикам, пишет «Трибуна».

– Что бы ты пожелала своим фанатам в Беларуси?

– Всем своим болельщика в вашей стране пожелаю успешного окончания этого года и наполненного прекрасными событиями Нового 2022-го. Надеюсь, то трудно время, в котором мы живем, все же пройдет. Как знать, может, именно биатлон станет той страстью, которая поможет не думать о событиях, происходящих в мире, – сказала Вирер.

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